El último posteo de Hayden Panettiere: el mensaje que dejó la actriz de Héroes y Nashville

La muerte de Hayden Panettiere, confirmada este domingo a los 36 años, ha generado una profunda conmoción en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores. La actriz, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, falleció en Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades locales indicaron que no hay indicios preliminares de foul play o circunstancias sospechosas, y la investigación continúa junto con la oficina del forense del condado.

En medio del dolor, los fanáticos y allegados han vuelto a mirar su última publicación en Instagram, subida el 27 de julio. Se trata de una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su amigo, el director y fotógrafo Randall Slavín. En la imagen, Panettiere guiña un ojo a la cámara mientras lo abraza; él la observa con complicidad. El pie de foto era sencillo y evocador: “Buenos tiempos y buenos amigos”.

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El propio Slavín compartió la misma imagen en sus historias en las últimas horas y escribió un mensaje de despedida: “Que la paz esté contigo, H”. Los comentarios en el perfil de la actriz se multiplicaron con mensajes de condolencia: “Descansa en paz”, “Nunca te olvidaremos” y expresiones de pesar por una trayectoria marcada tanto por el éxito como por las dificultades personales.

Una carrera que comenzó en la infancia

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Debutó a los cinco años en la soap opera One Life to Live y luego pasó por Guiding Light. Pronto llegó al cine: prestó su voz a un personaje en la película animada Bichos: una aventura en miniatura (A Bug’s Life) y participó en producciones como Remember the Titans, Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise e Ice Princess.

Su gran salto llegó con Héroes (2006-2010), donde interpretó a Claire Bennet, la porrista con poderes de regeneración. El papel la convirtió en un rostro familiar para una generación de televidentes. Después llegó Nashville, en la que dio vida a la ambiciosa cantante de country Juliette Barnes, rol que le valió nominaciones a los Globos de Oro. También formó parte de la franquicia Scream: apareció en Scream 4 (2011) como Kirby Reed y regresó en Scream VI.

Más allá de la actuación, Panettiere fue candidata a un Grammy y se involucró en causas sociales, incluyendo el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.

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Una vida marcada por la transparencia y las dificultades

En mayo de 2026 publicó su autobiografía This Is Me: A Reckoning, en la que habló con franqueza sobre la depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya (con el exboxeador Wladimir Klitschko), los problemas de adicción, los periodos de rehabilitación, la violencia de género y la pérdida de la custodia de su hija, además del dolor por la muerte de su hermano James en 2023.

Su padre, Skip Panettiere, emitió un comunicado a través de la publicista de la actriz: “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia procesa esta pérdida inimaginable”.

El legado de una carrera intensa

La última imagen que compartió Hayden Panettiere captura un momento de amistad y ligereza, un contraste con la intensidad de una vida pública que comenzó muy temprano. Sus interpretaciones en Héroes y Nashville siguen siendo referentes para muchos espectadores, y su decisión de hablar abiertamente sobre salud mental y adicciones abrió conversaciones importantes.

Mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias de su muerte, el recuerdo de esa fotografía en blanco y negro y el mensaje “Buenos tiempos y buenos amigos” se ha convertido en el punto de partida de múltiples homenajes.