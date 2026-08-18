Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad se encuentra en un 94%. La visibilidad es de 10000 metros, mientras que el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste (240°). La presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán durante el día, con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles frescos. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El jueves 20 de agosto, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 28°, también con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 18°, con algunas nubes. Finalmente, el domingo 23 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con cielo nublado.