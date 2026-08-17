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Escándalo en Liniers: el violento cruce entre Vaccari y Barros Schelotto tras el partido

El partido entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en un escándalo: Vaccari y Machín se enfrentaron con el cuerpo técnico del "Fortín" en la zona de vestuarios, provocando caos total.

17/08/2026 | 21:34Redacción Cadena 3

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Escándalo en Liniers

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El partido disputado en Liniers culminó en un verdadero escándalo: Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, y su asistente Gastón Machín, protagonizaron un intenso cruce con el cuerpo técnico de Vélez, liderado por Guillermo Barros Schelotto, lo que terminó en un intercambio de golpes en la zona de vestuarios.

La tensión comenzó a manifestarse durante el segundo tiempo, alrededor del minuto 60, cuando Vaccari y Machín tuvieron un fuerte intercambio de palabras con el banco de suplentes del "Fortín". El principal foco de sus reclamos fue Gustavo Barros Schelotto, asistente del entrenador.

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Video: TNT Sports

Sin embargo, el conflicto no se limitó al campo de juego. Una vez finalizado el partido, los protagonistas se encontraron nuevamente en la salida hacia los vestuarios, donde la discusión se intensificó rápidamente.

En medio del tumulto, se produjeron algunos golpes y fue necesaria la intervención de terceros para separar a los miembros de ambos cuerpos técnicos. Durante varios minutos, se vivieron escenas de alta tensión en el estadio José Amalfitani, hasta que finalmente se logró controlar la situación.

El episodio sorprendió a los presentes y opacó el desenlace del partido en Liniers, que terminó 1-1.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Liniers?
Un violento cruce entre los cuerpos técnicos de Defensa y Justicia y Vélez tras el partido.

¿Quiénes estuvieron involucrados?
Julio Vaccari, Gastón Machín y Guillermo Barros Schelotto.

¿Cuándo sucedió?
El incidente tuvo lugar el 17 de agosto, al finalizar el partido.

¿Dónde tuvo lugar?
En el estadio José Amalfitani, durante la salida hacia los vestuarios.

¿Por qué se generó el conflicto?
Por intercambios de palabras y tensiones acumuladas durante el partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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