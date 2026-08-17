Escándalo en Liniers: el violento cruce entre Vaccari y Barros Schelotto tras el partido

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El partido disputado en Liniers culminó en un verdadero escándalo: Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, y su asistente Gastón Machín, protagonizaron un intenso cruce con el cuerpo técnico de Vélez, liderado por Guillermo Barros Schelotto, lo que terminó en un intercambio de golpes en la zona de vestuarios.

La tensión comenzó a manifestarse durante el segundo tiempo, alrededor del minuto 60, cuando Vaccari y Machín tuvieron un fuerte intercambio de palabras con el banco de suplentes del "Fortín". El principal foco de sus reclamos fue Gustavo Barros Schelotto, asistente del entrenador.

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ESCÁNDALO EN EL FINAL DE VÉLEZ - DEFENSA



Luego del 1-1 en el Amalfitani, Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto protagonizaron un violento cruce.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/My0Qw5tfNS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2026

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Sin embargo, el conflicto no se limitó al campo de juego. Una vez finalizado el partido, los protagonistas se encontraron nuevamente en la salida hacia los vestuarios, donde la discusión se intensificó rápidamente.

En medio del tumulto, se produjeron algunos golpes y fue necesaria la intervención de terceros para separar a los miembros de ambos cuerpos técnicos. Durante varios minutos, se vivieron escenas de alta tensión en el estadio José Amalfitani, hasta que finalmente se logró controlar la situación.

El episodio sorprendió a los presentes y opacó el desenlace del partido en Liniers, que terminó 1-1.