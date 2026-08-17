FOTO: Quini 6: un apostador se convirtió en multimillonario con un pozo récord

La suerte volvió a sorprender a la provincia de Buenos Aires en la jugada de este domingo 16 de agosto de 2026 del Quini 6, convirtiendo de esta manera un nuevo millonario en el país.

Un único apostador logró atinar la combinación completa del Sorteo Tradicional, adjudicándose la cifra acumulada más alta de los últimos tiempos en el juego de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Los números ganadores del Quini 6 Tradicional

La combinación que permitió ganar el multimillonario premio fue: 18 - 09 - 15 - 28 - 31 - 02 y así se llevó $7.651.790.722,80.

La sorpresa no solo estuvo en el monto del premio. Según la información oficial, la jugada que resultó ganadora fue realizada en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

De esta manera, un apostador de la zona sur del Gran Buenos Aires se convirtió en el nuevo millonario del Quini 6 tras quedarse con uno de los pozos más importantes entregados por el tradicional juego de la Lotería de Santa Fe.