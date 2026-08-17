Catorce imputados en un caso de tráfico de cocaína vinculado a fraternidades en Pensilvania

El lunes, la fiscalía de Pensilvania presentó cargos contra más de una decena de individuos relacionados con una supuesta red de tráfico de cocaína que involucra a dos fraternidades y estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania. En total, se registraron 14 acusaciones, de las cuales 13 corresponden a estudiantes de dicha universidad, en el marco de los hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

Cuatro de los acusados se enfrentan a cargos severos que incluyen la creación de una organización delictiva, mientras que un quinto enfrenta cargos de asociación delictuosa agravada. Otros ocho acusados enfrentan cargos menores, como la posesión de drogas. Además, un padre de uno de los estudiantes ha sido acusado de manipulación de pruebas y de entorpecer la investigación.

Según la fiscalía, dos de los acusados actuaban como principales proveedores de cocaína, realizando viajes frecuentes a Filadelfia y Nueva York para adquirir grandes cantidades de la droga. Esta sustancia era luego empaquetada en las residencias de las fraternidades Sigma Chi y Delta Upsilon, y distribuida principalmente entre estudiantes de la universidad.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, destacó la gravedad de las acciones, afirmando que "no hubo nada juvenil o infantil en este tipo de comportamiento". Describió la operación como una organización de tráfico de alto nivel en la región.

Además, Sunday agregó que miembros de las fraternidades participaban en el empaquetado de la cocaína, y se identificó un patrón en el que aspirantes a ambas fraternidades eran adoctrinados en el proceso de corte y embolsado de la droga. Sin embargo, subrayó que no hay evidencia de que se empaquetaran narcóticos en el campus de la universidad.

La Universidad Estatal de Pensilvania ha suspendido provisionalmente a Delta Upsilon mientras se lleva a cabo una investigación por parte de su Oficina de Responsabilidad Estudiantil. Por su parte, Sigma Chi no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la universidad y opera sin supervisión.

El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, confirmó que la fraternidad internacional está al tanto de las acusaciones y que los miembros implicados han sido expulsados o suspendidos.

La mayoría de los acusados de delitos graves se presentaron para la lectura de cargos el lunes por la mañana, según informó Sunday durante una conferencia de prensa. La sede de Sigma Chi, ubicada en Evanston, Illinois, no ha respondido a las solicitudes de comentarios.