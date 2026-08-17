Vélez no pudo mantener la ventaja y empató 1-1 ante Defensa: Instituto es el único líder del Grupo A
El equipo de Liniers abrió el marcador por intermedio de Lanzini, pero el "Halcón" logró igualar en el segundo tiempo con gol de Fernández. Con este resultado, "La Gloria" mira a todos desde arriba en su zona.
FOTO: Defensa y Vélez no se sacaron ventajas.
Defensa y Justicia rescató un valioso punto tras igualar 1-1 frente a Vélez en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, disputado este lunes en el estadio José Amalfitani. Manuel Lanzini abrió el marcador para el local a los 4 minutos del primer tiempo, mientras que Leandro Fernández logró la igualdad para el visitante a los 34 minutos del complemento.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no logró alcanzar la cima de la Zona A, que actualmente ocupa Instituto con 12 puntos, quedando Vélez en segundo lugar con 11 unidades. Por su parte, el conjunto de Florencio Varela se posiciona en el cuarto lugar con 8 puntos.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Escándalo en Liniers: el violento cruce entre Vaccari y Barros Schelotto tras el partido
El partido entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en un escándalo: Vaccari y Machín se enfrentaron con el cuerpo técnico del "Fortín" en la zona de vestuarios, provocando caos total.
/Fin Código Embebido/
Vélez comenzó el partido de manera decidida, logrando adelantarse rápidamente en el marcador gracias a un potente disparo de Lanzini, quien recibió una asistencia de Matías Pellegrini.
Sin embargo, en la segunda mitad, el técnico Julio Vaccari realizó ajustes que permitieron a Defensa y Justicia tomar el control del partido. La igualdad llegó tras una destacada jugada colectiva que finalizó con un tiro de Leandro Fernández.
De cara a la próxima fecha, Defensa y Justicia se trasladará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el domingo a las 17:00, mientras que Vélez se medirá contra River el mismo día a las 19:15, en el marco de la sexta fecha del torneo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
Vélez y Defensa y Justicia empataron 1-1 en la quinta fecha del Torneo Clausura.
¿Quién anotó los goles?
Los goles fueron de Manuel Lanzini para Vélez y Leandro Fernández para Defensa y Justicia.
¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el lunes 17 de agosto de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo?
El partido tuvo lugar en el estadio José Amalfitani.
¿Cuáles son los próximos partidos?
Defensa y Justicia jugará contra Belgrano y Vélez se enfrentará a River el próximo domingo.
[Fuente: Noticias Argentinas]