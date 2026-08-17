Vélez no pudo mantener la ventaja y empató 1-1 ante Defensa: Instituto es el único líder del Grupo A

Defensa y Justicia rescató un valioso punto tras igualar 1-1 frente a Vélez en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, disputado este lunes en el estadio José Amalfitani. Manuel Lanzini abrió el marcador para el local a los 4 minutos del primer tiempo, mientras que Leandro Fernández logró la igualdad para el visitante a los 34 minutos del complemento.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no logró alcanzar la cima de la Zona A, que actualmente ocupa Instituto con 12 puntos, quedando Vélez en segundo lugar con 11 unidades. Por su parte, el conjunto de Florencio Varela se posiciona en el cuarto lugar con 8 puntos.

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Vélez comenzó el partido de manera decidida, logrando adelantarse rápidamente en el marcador gracias a un potente disparo de Lanzini, quien recibió una asistencia de Matías Pellegrini.

Sin embargo, en la segunda mitad, el técnico Julio Vaccari realizó ajustes que permitieron a Defensa y Justicia tomar el control del partido. La igualdad llegó tras una destacada jugada colectiva que finalizó con un tiro de Leandro Fernández.

De cara a la próxima fecha, Defensa y Justicia se trasladará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el domingo a las 17:00, mientras que Vélez se medirá contra River el mismo día a las 19:15, en el marco de la sexta fecha del torneo.