Talleres es un mar de nervios y cae por goleada ante Gimnasia en Mendoza: seguilo en vivo

FOTO: Rick, delantero de un Talleres que necesita ganar.

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Talleres visita este lunes a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de volver al triunfo y dejar atrás el duro golpe sufrido en su última presentación.

El partido se disputa desde las 21.30 en el estadio Víctor Legrotaglie, donde la “T” busca sumar tres puntos que le permitan recuperarse después de la derrota como local por 3-0 ante Lanús. Transmite Cadena 3.

El conjunto mendocino también llega tras una caída. Gimnasia viene de perder ante Instituto en su último encuentro y buscará hacerse fuerte ante su público.

Talleres afronta así un nuevo desafío en busca de levantar cabeza y volver a sumar en el campeonato, donde tuvo un arranque esquivo.

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