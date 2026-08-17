Thiago Tirante sigue a paso firme: avanzó a octavos tras vencer a Landaluce en Cincinnati

FOTO: Thiago Tirante se impuso ante Martín Landaluce y clasificó a la cuarta ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- El argentino Thiago Tirante logró avanzar a la cuarta ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer en dos sets al español Martín Landaluce. El partido finalizó con un marcador de 7-6 y 7-6, en un encuentro que duró dos horas y 15 minutos, disputado bajo un intenso calor de 29 grados en Ohio.

Tirante llegó al torneo con un impulso anímico luego de su histórica victoria ante el serbio Novak Djokovic, donde se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4. Este nuevo triunfo se produjo en la cancha Champion’s Court, con superficie de cemento, y ahora espera rival, que saldrá entre el australiano Rinky Hijikata o el checo Jakub Menšík.

El partido comenzó con una sorpresa para Tirante, ya que Landaluce logró quebrar su servicio en el primer game. Sin embargo, el argentino no se dejó abatir y mostró la potencia de su servicio, registrando 9 aces y un 82% de puntos ganados con el primer saque, lo que le permitió igualar el partido. El primer set se definió en un tie-break, donde Tirante logró cerrar 7-6 tras un potente ace en el tercer set point.

En la segunda manga, Landaluce mantuvo la presión, llegando a estar 5-4 arriba con un set point a favor. Sin embargo, Tirante se mantuvo firme y llevó nuevamente el set a un desempate, definiendo el segundo 7-6 y asegurando su clasificación como el N.° 50 del ATP.

El próximo desafío para Thiago Tirante será el miércoles 19, donde se medirá ante el ganador entre Rinky Hijikata y Jakub Menšík, con horario a confirmar para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.