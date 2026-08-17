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María Consuelo Araújo asumirá como embajadora de Colombia en Estados Unidos

Con este anuncio, De la Espriella confirma el nombramiento del cargo más relevante del servicio exterior colombiano y avanza, de a poco, en la conformación de su equipo diplomático.

17/08/2026 | 16:50Redacción Cadena 3

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Excanciller Araújo será la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos.

FOTO: Excanciller Araújo será la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos.

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) — La excanciller María Consuelo Araújo ha sido designada como la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, según lo confirmó el presidente colombiano Abelardo De La Espriella. El mandatario expresó en sus redes sociales: "Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos", tal como fue reportado por el diario El Tiempo y la Agencia Noticias Argentinas.

Este anuncio marca un paso importante en la conformación del equipo diplomático del presidente De la Espriella, al confirmar el nombramiento para uno de los cargos más significativos del servicio exterior colombiano.

Araújo Castro es una reconocida administradora de empresas, diplomática y política con una extensa trayectoria en la gestión pública y el sector privado. En el ámbito del gobierno nacional, se desempeñó como ministra de Cultura durante la administración de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2006. Posteriormente, ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007.

Hasta febrero, Araújo fue presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cargo que deberá dejar para asumir su nuevo rol como embajadora, en línea con la visión del presidente De la Espriella.

Lectura rápida

¿Quién es la nueva embajadora?
La nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos es María Consuelo Araújo.

¿Quién confirmó el nombramiento?
El presidente colombiano Abelardo De La Espriella confirmó el nombramiento en sus redes sociales.

¿Qué cargos ocupó Araújo anteriormente?
Araújo fue ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores en gobiernos anteriores.

¿Qué cargo dejará para asumir como embajadora?
Araújo dejará la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

¿Cuál es la importancia del nombramiento?
El nombramiento de Araújo es uno de los más relevantes del servicio exterior colombiano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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