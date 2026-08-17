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Boca visita a Recoleta en la Copa Sudamericana sin Paredes por lesión

El "Xeneize" buscará meterse entre los ocho mejores del segundo torneo de clubes más importante de América.

17/08/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Leandro Paredes se lesionó y encendió las alarmas.

FOTO: Leandro Paredes se lesionó y encendió las alarmas.

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Boca Juniors se prepara para enfrentar este martes a Recoleta de Paraguay, en un partido clave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, ya tendría lista la formación titular.

En la portería estará el colombiano Álvaro Montero, quien a pesar de su reciente llegada al club aún no ha logrado convencer a la afición. La línea defensiva estará compuesta por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco como laterales, y en el centro de la defensa se alinearán Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Una de las principales ausencias del equipo será la de su capitán, Leandro Paredes, quien sufre una lesión muscular y no podrá estar presente en este encuentro, lo que también pone en duda su participación en el próximo partido contra Racing.

Para compensar la baja de Paredes, los encargados de la contención en el mediocampo serán Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. En la delantera, se espera que estén Leonel Flores, Tomas Aranda y Sebastián Villa, mientras que la referencia en el área será el uruguayo Miguel Merentiel.

Boca llega a este encuentro con la ventaja de haber ganado 3-1 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Boca?
Boca se enfrentará a Recoleta de Paraguay en la Copa Sudamericana.

¿Quién es el director técnico?
El director técnico es Rodolfo Arruabarrena.

¿Por qué no juega Paredes?
Leandro Paredes no jugará debido a una lesión muscular.

¿Cómo fue el partido de ida?
Boca ganó 3-1 en el partido de ida en La Bombonera.

¿Quiénes son los jugadores clave en el mediocampo?
Milton Delgado y Santiago Ascacíbar serán los encargados de la contención.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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