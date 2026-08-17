Boca visita a Recoleta en la Copa Sudamericana sin Paredes por lesión

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Boca Juniors se prepara para enfrentar este martes a Recoleta de Paraguay, en un partido clave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, ya tendría lista la formación titular.

En la portería estará el colombiano Álvaro Montero, quien a pesar de su reciente llegada al club aún no ha logrado convencer a la afición. La línea defensiva estará compuesta por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco como laterales, y en el centro de la defensa se alinearán Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Una de las principales ausencias del equipo será la de su capitán, Leandro Paredes, quien sufre una lesión muscular y no podrá estar presente en este encuentro, lo que también pone en duda su participación en el próximo partido contra Racing.

Para compensar la baja de Paredes, los encargados de la contención en el mediocampo serán Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. En la delantera, se espera que estén Leonel Flores, Tomas Aranda y Sebastián Villa, mientras que la referencia en el área será el uruguayo Miguel Merentiel.

Boca llega a este encuentro con la ventaja de haber ganado 3-1 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.