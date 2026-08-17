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Las Leonas buscan su primer triunfo en el Mundial de hockey ante Alemania

Las Leonas, tras un empate en su debut contra Estados Unidos, se preparan para su segundo partido en el Mundial de hockey, enfrentando a Alemania, que ganó su primer encuentro.

17/08/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Las Leonas van por su primer triunfo en el Mundial de hockey.

FOTO: Las Leonas van por su primer triunfo en el Mundial de hockey.

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En poco más de 10 minutos, Las Leonas estarán enfrentando a Alemania en el Mundial femenino de hockey. Este encuentro es crucial para la selección argentina, que busca sumar sus primeros puntos en la competición.

Las dirigidas por Fernando Ferrara comenzaron su participación en el torneo con un empate 1-1 contra Estados Unidos el pasado sábado. En ese partido, Brisa Bruggesser fue quien abrió el marcador a los 11 minutos del primer cuarto, pero las estadounidenses lograron igualar en el segundo cuarto gracias a un gol de Emma DeBerdine.

Este lunes, Las Leonas se enfrentarán a Alemania, que debutó en el Mundial con una contundente victoria de 3-0 sobre Escocia. El partido forma parte de la segunda fecha del Grupo B del torneo, que se lleva a cabo en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas, históricamente, son consideradas una de las potencias del hockey femenino, con una trayectoria destacada en Mundiales. Esta es su decimoquinta participación en el torneo, donde han logrado dos títulos, en Perth 2002 y Rosario 2010. Además, han sido finalistas en varias ocasiones y han conseguido medallas de bronce en 1978, 2006 y 2014.

La expectativa es alta para este encuentro, ya que una victoria podría posicionar a Las Leonas en un lugar más cómodo dentro del grupo, en su búsqueda por avanzar en el torneo. Con el apoyo de su afición, el equipo argentino se prepara para dar lo mejor en este desafío.

Lectura rápida

¿Qué partido están jugando?
Las Leonas se enfrentan a Alemania en el Mundial femenino de hockey.

¿Quién es el entrenador de Las Leonas?
El equipo es dirigido por Fernando Ferrara.

¿Cuál fue el resultado del primer partido?
Las Leonas empataron 1-1 contra Estados Unidos.

¿Cómo le fue a Alemania en su debut?
Alemania ganó 3-0 a Escocia en su primer encuentro.

¿Cuántas veces ha participado Las Leonas en Mundiales?
Las Leonas han participado en quince Mundiales de hockey femenino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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