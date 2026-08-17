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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto, Rosario presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilan entre 8° y 14°. La humedad es alta y se espera un viento moderado durante la jornada.

17/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

FOTO: Clima en Rosario: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

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Este lunes 17 de agosto, el clima en Rosario se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras que han comenzado a afectar la región. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica similar, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La humedad se sitúa en un 83%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el aire. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 6.69 m/s.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 8° y una máxima que alcanzará los 14°. Este rango térmico es típico para la época del año, donde las condiciones invernales aún se hacen sentir. La combinación de la lluvia ligera y la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

El viento, aunque moderado, puede generar un leve efecto de enfriamiento, por lo que se recomienda a los ciudadanos de Rosario vestirse adecuadamente para enfrentar el día. A medida que avanza la jornada, se prevé que las lluvias continúen, aunque no se anticipan precipitaciones intensas.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo variable. El martes 18 de agosto se espera un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre 8° y 12°. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas mínimas descenderán a 6° y las máximas alcanzarán los 16°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 20 de agosto, el cielo se despejará, con mínimas de 8° y máximas de 15°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se anticipa un clima similar, con mínimas de 8° y máximas de 14°.

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