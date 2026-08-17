Jhon Lucumí se une a la Juventus tras su destacada actuación en el Mundial

FOTO: El defensa colombiano Jhon Lucumí ficha por Juventus tras destacar en el Mundial

TURÍN, Italia (AP) — El defensor colombiano Jhon Lucumí ha sellado su fichaje con la Juventus el lunes, por un monto de 19,5 millones de euros (22,6 millones de dólares) tras su notable actuación en el Mundial.

La Juventus anunció que el zaguero central de 28 años firmó un contrato por cuatro años y que la cifra abonada al Bologna, club de la Serie A, podría superar los 22 millones de euros (25,5 millones de dólares) si se cumplen ciertas bonificaciones por rendimiento.

Lucumí participó en casi todos los minutos de los cinco partidos que disputó Colombia en el Mundial, donde el equipo solo recibió un gol, en su victoria inicial por 3-1 sobre Uzbekistán.

Colombia fue eliminada en octavos de final tras perder en la tanda de penales ante Suiza, después de un empate 0-0 en el que un cabezazo de Lucumí impactó en el travesaño durante la prórroga. El jugador fue sustituido antes de la definición desde el punto penal.

El nuevo fichaje de la Juventus había estado en Bologna durante cuatro años, incluyendo una participación en la Liga de Campeones hace dos temporadas. Su primer club en Europa fue el Genk de Bélgica.

Este año, la Juventus competirá en la Liga Europa tras finalizar en la sexta posición de la Serie A.

Además, otro jugador del Bologna que también participó en la Liga de Campeones, el mediocampista suizo Remo Freuler, cambió de equipo el lunes, incorporándose al Olympiakos.

Freuler, de 34 años, firmó un contrato de dos años con el club griego después de que su vínculo con Bologna llegara a su fin.