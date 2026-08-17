Sanz: "La Argentina necesita una opción de centro; los extremos no le hacen bien"

Mientras la política nacional se mueve entre reuniones de reconciliación del macrismo con Karina Milei y encuentros del peronismo para blindar las PASO, Ernesto Sanz vuelve a la escena con un mensaje claro: hay una ancha avenida del medio que cada día se engrosa y que el radicalismo debe ocupar.

El dirigente, exsenador nacional y figura histórica de la UCR, dialogó con Cadena 3 y planteó que 2027 no puede reducirse a una polarización entre “el mileísmo desde un extremo y el kirchnerismo desde el otro”.

“Hay una inmensa mayoría de argentinos que hoy se sienten huérfanos de los dos extremos que existen hoy en el sistema político argentino”, afirmó.

“No se sienten identificados con el kirchnerismo… y muchos están desilusionados con Milei”

Sanz describió el escenario con crudeza: quienes ya no votan al kirchnerismo y quienes, incluso habiendo apoyado a Javier Milei, hoy miran con desilusión un gobierno que, según él, hizo cosas bien al inicio pero no ofrece un programa de desarrollo.

“Esa ancha avenida del medio cada día se engrosa con mayor cantidad de argentinos que no la están pasando bien, que creen que este gobierno ha hecho algunas cosas bien de arranque, pero que ahora no está proponiendo un programa de desarrollo”.

Por eso, junto a dirigentes como Jesús Rodríguez y Mario Negri, impulsan una reconstrucción del radicalismo a nivel nacional. El objetivo no es, por ahora, un candidato propio aislado, sino una coalición más amplia.

“El radicalismo tiene que estar presente en una construcción alternativa”, sostuvo. “Estamos tratando de reunir voluntades en todo el país, tratando de confluir detrás de algunas ideas fuerza que representen a esa gran masa de argentinos”.

Defiende las PASO y rechaza la polarización

Sanz fue explícito: defienden las PASO porque permiten seleccionar candidatos dentro de una coalición de centro, progresista, republicana y federal. Rechazó cualquier acuerdo con el gobierno nacional para compartir una primaria.

“A la opción de Milei por un lado y la opción de, pongámosle, Kicillof o Massa por el kirchnerismo del otro lado, debiera haber una opción de centro… Y veo voluntad política. Hay mucha voluntad política porque esto tiene que ver con lo que está pasando en la calle”.

Recordó que el balotaje ya demostró su utilidad en 2015 y que debería volver a ser una herramienta válida.

El legado de Milei y lo que falta

Sobre el gobierno actual, Sanz reconoció tres puntos que considera legados positivos e indiscutibles: el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal y el combate a la inflación.

“Esas son cuestiones que no debieran discutirse más en la Argentina”, dijo. “Milei recibió un país en llamas donde ninguna de estas tres cosas estaban sobre la mesa”.

Pero advirtió que eso no alcanza. “De ahí en más, lo que hace falta es un modelo y un programa de desarrollo productivo. La Argentina no es sólo el orden fiscal. La Argentina es la de las pymes, la de los productores de todo el interior del país, la del campo, la del agro. No solamente la Argentina cordillerana del petróleo, minería y gas”.

Y sumó la dimensión institucional: “La economía no puede desarrollarse en ningún país en donde su institucionalidad no funcione bien. El estado de derecho y la calidad institucional en la Argentina no están bien”.

Por qué ahora sí y hace seis meses no

Ante la pregunta sobre el fracaso de Provincias Unidas en las legislativas —una oferta de “ir por el medio” que no prosperó—, Sanz explicó la diferencia de tiempos electorales.

“Provincias Unidas debió haberse configurado para una elección ejecutiva, como la que va a ser el año que viene, no para una legislativa”. En los comicios de medio término prevalece lo territorial; en una elección presidencial, dijo, aparecen los modelos nacionales y las identidades partidarias.

Allí, sostuvo, el radicalismo —hoy “bastante deteriorado e irrelevante” a nivel nacional— puede recuperar fuerza junto a socialistas, peronistas no kirchneristas, sectores del PRO que rechazan un acuerdo con La Libertad Avanza y otras fuerzas.

Entrevista de Radioinforme 3.