Juegos Suramericanos: 40 mil personas recibieron la Antorcha en Santa Fe

Unas 40.000 personas acompañaron este domingo la llegada de la Antorcha Suramericana a la ciudad de Santa Fe, en una jornada que marcó el ingreso a la recta final para los Juegos Suramericanos 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre.

El Fuego Suramericano recorrió la Costanera santafesina y llegó hasta el Portal Suramericano, donde se puso en marcha la cuenta regresiva para la competencia. La celebración también incluyó la reinauguración de la iluminación del Puente Colgante, actividades recreativas y espectáculos musicales.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad junto al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. También participaron la diputada nacional Gisela Scaglia, la vocera provincial Virginia Coudannes y otras autoridades provinciales y municipales.

“Estamos muy contentos. Sentimos que la ciudadanía se está poniendo en clima, que se empiezan a vivir los Juegos Suramericanos y vamos a pasar 14 días únicos en la provincia de Santa Fe”, afirmó Pullaro.

El mandatario provincial destacó además el impacto que tendrá la competencia una vez finalizada. “Los Juegos van a dejar un legado que va a quedar en la historia de la provincia”, sostuvo, y mencionó como valores centrales el esfuerzo, el trabajo en equipo y la cooperación.

Pullaro también se refirió al avance de las obras vinculadas con Santa Fe 2026 y aseguró que los trabajos se encuentran dentro de los plazos previstos. Entre las intervenciones mencionó el nuevo estadio multipropósito, las obras en bulevar Tacca y las mejoras en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

“Tenemos obras de arquitectura únicas que se estaban esperando, pero también infraestructura que mejora muchísimo la circulación en la ciudad y que les va a quedar a los santafesinos”, señaló.

Por su parte, Poletti resaltó el significado de la jornada y el encendido de la cuenta regresiva. También destacó la renovación de la iluminación del Puente Colgante, uno de los principales símbolos de la capital provincial.

El recorrido de la Antorcha

La llegada a Santa Fe formó parte del recorrido que la Antorcha Suramericana realizará durante agosto y septiembre por los 19 departamentos de la provincia.

Una de las encargadas de portar la llama fue Paulina Contini, integrante de la selección argentina de canotaje y medallista de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

Luego tomó la posta el streamer y creador de contenido santafesino Iván Buhajeruk Fernández, conocido como Spreen, quien llevó el Fuego Suramericano hasta el Portal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde allí, el recorrido continuó hacia el Puente Colgante con la participación de destacados deportistas argentinos: Josefina Fernández, exintegrante de Las Panteras y olímpica en Río 2016; el atleta Germán Chiaraviglio, participante en tres Juegos Olímpicos; y las nadadoras Antonella Bogarín, olímpica en Pekín 2008, y Julia Sebastián, doble olímpica y referente argentina del estilo pecho.

La cuenta regresiva para Santa Fe 2026

El Portal Suramericano, instalado en la ciudad de Santa Fe, tiene más de ocho metros de altura, siete metros de ancho y un reloj central de tres metros.

Desde este domingo comenzó a marcar los 27 días que restan para el inicio de los Juegos. Durante la competencia funcionará además como medallero, con los resultados y las posiciones de los países participantes, y posteriormente quedará instalado como pantalla para la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva las banderas de Argentina y de la provincia de Santa Fe y cuenta con un podio en su base.

La celebración de este domingo incluyó las presentaciones del Coro Municipal, Canticuénticos y artistas urbanos, mientras que Kapanga estuvo a cargo del cierre musical.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Está prevista la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.