Grítalo "Glorioso": Instituto anotó sobre el final y está puntero en su zona
16/08/2026 | 22:40Redacción Cadena 3
FOTO: Facundo Suárez anotó para Instituto. (Prensa IACC)
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Audio. 1° gol de Instituto a Central Córdoba. (Facundo Suárez)
La Cadena del Gol
Instituto venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con una victoria que lo ubica, de manera provisoria, en los más alto de la zona A del Clausura.
El equipo de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.
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Torneo Clausura. Instituto venció a Central Córdoba de manera agónica y se subió a lo más alto de la zona A
"La Gloria" le ganó a su rival por 1-0, de visitante, con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.
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Sobre el final del partido, Giuliano Cerato buscó largo, Suárez la dejó pasar y tras una desconcentración defensiva la pelota le quedó cara a cara con el arquero. El delantero no dudó y definió de buena manera para el 1-0.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Instituto ganó el partido.
¿Quién fue el autor del gol?
El gol fue anotado por Facundo Suárez.
¿Cuál fue el resultado final del partido?
El resultado final fue 1-0.
¿Quién es el entrenador de Instituto?
El entrenador es Diego Flores.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en Santiago del Estero.