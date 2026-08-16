Grítalo "Glorioso": Instituto anotó sobre el final y está puntero en su zona

Por Mario Celedón

Instituto venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con una victoria que lo ubica, de manera provisoria, en los más alto de la zona A del Clausura.

El equipo de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el final del partido, Giuliano Cerato buscó largo, Suárez la dejó pasar y tras una desconcentración defensiva la pelota le quedó cara a cara con el arquero. El delantero no dudó y definió de buena manera para el 1-0.