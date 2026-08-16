Instituto venció a Central Córdoba de manera agónica y se subió a lo más alto de la zona A

Instituto venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con una victoria que lo ubica, de manera provisoria, en los más alto de la zona A del Clausura.

El equipo de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.

"La Gloria" llegó a las 12 unidades y se ubica en lo más alto de la zona, al menos hasta que Vélez, que tiene 10, juegue este lunes.

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¡¡INSÓLITO ERROR PARA QUE LA GLORIA PEGUE SOBRE EL FINAL!! Facundo Suárez aprovechó la mala comunicación entre los centrales de Central Córdoba y anotó el agónico 1-0 de Instituto.



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Con este triunfo, Instituto llegó a cuatro victorias al hilo por primera vez en su historia en primera división.

El duelo fue muy parejo con ambos equipos buscando imponer su juego. Instituto se hizo amplio con sus laterales llegando hasta el fondo y a partir de eso quiso incomodar a Alan Aguerre.

Ninguno de los dos equipos lograba imponerse del todo y el partido se mostraba cerrado en la noche de Santiago del Estero.

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Sobre el final del partido, Giuliano Cerato buscó largo, Suárez la dejó pasar y tras una desconcentración defensiva la pelota le quedó cara a cara con el arquero. El delantero no dudó y definió de buena manera para el 1-0.

En la fecha seis del torneo, Instituto visitará a Atlético Tucumán desde las 16 el sábado 22 de agosto.

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