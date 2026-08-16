En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto venció a Central Córdoba de manera agónica y se subió a lo más alto de la zona A

"La Gloria" le ganó a su rival por 1-0, de visitante, con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.

16/08/2026 | 22:10Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Instituto visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. (Prensa Central Córdoba)

FOTO: Instituto visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. (Prensa Central Córdoba)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. 1° gol de Instituto a Central Córdoba. (Facundo Suárez)

    La Cadena del Gol

    Episodios

Instituto venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con una victoria que lo ubica, de manera provisoria, en los más alto de la zona A del Clausura.

El equipo de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.

"La Gloria" llegó a las 12 unidades y se ubica en lo más alto de la zona, al menos hasta que Vélez, que tiene 10, juegue este lunes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este triunfo, Instituto llegó a cuatro victorias al hilo por primera vez en su historia en primera división.

El duelo fue muy parejo con ambos equipos buscando imponer su juego. Instituto se hizo amplio con sus laterales llegando hasta el fondo y a partir de eso quiso incomodar a Alan Aguerre.

Ninguno de los dos equipos lograba imponerse del todo y el partido se mostraba cerrado en la noche de Santiago del Estero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el final del partido, Giuliano Cerato buscó largo, Suárez la dejó pasar y tras una desconcentración defensiva la pelota le quedó cara a cara con el arquero. El delantero no dudó y definió de buena manera para el 1-0.

En la fecha seis del torneo, Instituto visitará a Atlético Tucumán desde las 16 el sábado 22 de agosto.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Central Córdoba?
Instituto visita a Central Córdoba.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este domingo a las 20.15.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Único Madre de Ciudades.

¿Cuál es la situación de Instituto en la tabla?
Instituto tiene 9 puntos y puede llegar a 12 si gana.

¿Qué necesita Central Córdoba para avanzar?
Central Córdoba busca sumar para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf