Instituto venció a Central Córdoba de manera agónica y se subió a lo más alto de la zona A
"La Gloria" le ganó a su rival por 1-0, de visitante, con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.
16/08/2026 | 22:10Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. (Prensa Central Córdoba)
-
Audio. 1° gol de Instituto a Central Córdoba. (Facundo Suárez)
La Cadena del Gol
Instituto venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con una victoria que lo ubica, de manera provisoria, en los más alto de la zona A del Clausura.
El equipo de Diego Flores le ganó a su rival por 1-0 con gol de Facundo Suárez a los 45 del segundo tiempo.
"La Gloria" llegó a las 12 unidades y se ubica en lo más alto de la zona, al menos hasta que Vélez, que tiene 10, juegue este lunes.
/Inicio Código Embebido/
¡¡INSÓLITO ERROR PARA QUE LA GLORIA PEGUE SOBRE EL FINAL!! Facundo Suárez aprovechó la mala comunicación entre los centrales de Central Córdoba y anotó el agónico 1-0 de Instituto.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026
?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/wPSSqYjKnc
/Fin Código Embebido/
Con este triunfo, Instituto llegó a cuatro victorias al hilo por primera vez en su historia en primera división.
El duelo fue muy parejo con ambos equipos buscando imponer su juego. Instituto se hizo amplio con sus laterales llegando hasta el fondo y a partir de eso quiso incomodar a Alan Aguerre.
Ninguno de los dos equipos lograba imponerse del todo y el partido se mostraba cerrado en la noche de Santiago del Estero.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Sobre el final del partido, Giuliano Cerato buscó largo, Suárez la dejó pasar y tras una desconcentración defensiva la pelota le quedó cara a cara con el arquero. El delantero no dudó y definió de buena manera para el 1-0.
En la fecha seis del torneo, Instituto visitará a Atlético Tucumán desde las 16 el sábado 22 de agosto.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Central Córdoba?
Instituto visita a Central Córdoba.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este domingo a las 20.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Único Madre de Ciudades.
¿Cuál es la situación de Instituto en la tabla?
Instituto tiene 9 puntos y puede llegar a 12 si gana.
¿Qué necesita Central Córdoba para avanzar?
Central Córdoba busca sumar para acercarse a la clasificación a los octavos de final.