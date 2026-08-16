El Kempes vivió la multitudinaria Fiesta del Día del Niño de Cadena 3: pasaron unas 40 mil personas

FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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FOTO: El Kempes, teñido de alegría con la Fiesta del Día del Niño.

Córdoba vivió una nueva edición de la tradicional Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde una multitud, estimada en unas 40 mil personas entre todas las que pasaron, disfrutó de una jornada cargada de música, espectáculos y actividades para toda la familia.

La celebración comenzó a las 8 y las familias que llegaron al estadio fueron recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos. Además, los niños y niñas presentes recibieron regalos durante el evento.

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La previa estuvo a cargo de Luis Muñoz y contó con música, DJs, payasos y un espectáculo que reunió a más de 200 bailarines.

El escenario principal tuvo las actuaciones de Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4OS y Ángela Leiva. La conducción estuvo a cargo de Geo Monteagudo y "Colorete" Gianola.

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La fiesta fue organizada conjuntamente por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el impulso de Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio. La entrada fue libre y gratuita.

La radio acompañó el evento con una transmisión especial de "Amamos Argentina", con Chema Forte y Agustina Vivanco desde el estadio.

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Un importante despliegue técnico

El montaje para la fiesta comenzó tres días antes y contó con un importante despliegue técnico para garantizar que el espectáculo pudiera disfrutarse desde todos los sectores del estadio.

Se instalaron más de 60 sistemas de audio distribuidos por todo el Kempes y más de 200 metros cuadrados de pantallas.

El escenario fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Contó con una boca de 30 metros y dos estructuras que funcionaron de manera alternada para agilizar el recambio entre los distintos artistas y sostener el ritmo de la programación.

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Además, dos torres laterales de más de 16 metros completaron la estructura visual, con el objetivo de que el espectáculo pudiera seguirse tanto desde el interior del estadio como desde sus inmediaciones.

Transporte gratuito para las familias

Para facilitar el acceso al evento, se desplegó un operativo especial de transporte desde distintos puntos de la ciudad hacia el estadio Mario Alberto Kempes.

Desde las 7, colectivos de las empresas TAMSAU, CONIFERAL, SiBus y SOL BUS trasladaron de manera gratuita a vecinos y vecinas desde ocho polideportivos, seis Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia – Héroes de Malvinas.

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El operativo incluyó los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón.

También hubo traslados desde los Parques Educativos Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste.

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Bandín

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Roze

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Jean Carlos

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Los Caligaris

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La fiesta del Día del Niño en el Kempes edición 2026

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