Passerini, sobre la Fiesta del Día del Niño: "Es un clásico; año tras año honramos este compromiso"

FOTO: La Fiesta del Día del Niño convocó a una multitud.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó este domingo el multitudinario festejo por el Día de las Infancias que se desarrolla en el estadio Mario Alberto Kempes, organizado por Cadena 3 junto al Gobierno de Córdoba y la Municipalidad.

En diálogo con Cadena 3, Passerini agradeció la realización del evento y resaltó el acompañamiento de las familias cordobesas, luego de una semana marcada por el frío, la humedad y las lloviznas.

“Gracias a Cadena 3 por estar, como desde hace tantos años. Fue una semana gris, fría, húmeda, con lloviznas, pero hoy el cielo se abrió, está bien celeste y la familia de Córdoba está disfrutando de un Día de las Infancias como corresponde, con un marco imponente. Es una fiesta increíble en un día hermoso”, expresó.

El intendente también remarcó que la celebración ya se convirtió en una tradición para la ciudad y recordó a históricos referentes de Cadena 3 que fueron parte de sus comienzos.

“Esta es una tradición, un clásico. No puedo dejar de recordar a Mario Pereyra, a Rony Vargas. Con ellos empezamos esta historia. Ahora se suma la Municipalidad al Gobierno de la provincia. Está la música de Córdoba, artistas que vinieron. Año tras año honramos este compromiso para que las infancias tengan un momento inolvidable”, señaló.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, Marcos Torres, destacó a Cadena 3 la importancia de acercar propuestas recreativas a las familias, especialmente en un contexto económico complejo.

“Es importante estar cerca, dar oportunidades en momentos difíciles, dar la posibilidad a distintas familias de Córdoba, que pudieron venir en colectivo gratis, disfrutar de la chocolatada, el sorteo, regalos y una grilla artística de nivel”, sostuvo.

Torres consideró además que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida por la Provincia y el municipio.

“Es una política de Estado que llevamos a cabo hace mucho tiempo, con el gobernador Martín Llaryora y Daniel Passerini en la ciudad. Hay un montón de políticas dirigidas a la contención de la familia”, afirmó.

La jornada reúne este domingo a miles de familias en el Kempes, con espectáculos, música, juegos, chocolatada, sorteos y regalos para los más chicos. La gran convocatoria obligó, incluso, a habilitar nuevas tribunas del estadio a medida que avanzaba la mañana.