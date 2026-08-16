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Fiesta del Día del Niño 2026 Notas

Los artistas que la rompieron en la Fiesta del Día del Niño: música, color y baile en el Kempes

El escenario principal reunió a destacados artistas y propuestas para todas las edades. Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4OS y Ángela Leiva fueron parte de la celebración. 

16/08/2026 | 13:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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K4OS fue furor en la fiesta.

FOTO: K4OS fue furor en la fiesta.

K4OS fue furor en la fiesta.

FOTO: K4OS fue furor en la fiesta.

K4OS fue furor en la fiesta.

FOTO: K4OS fue furor en la fiesta.

K4OS, sensación en la Fiesta del Día del Niño.

FOTO: K4OS, sensación en la Fiesta del Día del Niño.

Los Caligaris, un clásico cordobés.

FOTO: Los Caligaris, un clásico cordobés.

Los Caligaris, un clásico cordobés.

FOTO: Los Caligaris, un clásico cordobés.

Jean Carlos abrió el baúl de los recuerdos y contó cómo era de niño

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La Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 se vivió a pura música, color y baile en el estadio Mario Alberto Kempes, donde miles de familias disfrutaron de una jornada cargada de espectáculos y entretenimiento.

El escenario principal reunió a destacados artistas y propuestas para todas las edades. Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4OS y Ángela Leiva fueron parte de la celebración.

Entre los protagonistas de la jornada estuvieron Los Caligaris, que compartieron sus sensaciones con Cadena 3.

“Nos divertimos como niños. Crecer es una trampa, como decimos nosotros”, expresó Martín Pampiglione. Raúl Sencillez agregó: “Se viven tantos días difíciles que necesitamos una fiesta de estas características. La mayoría de Los Caligaris venimos con los hijos”.

Por su parte, Juan Taleb destacó la posibilidad de participar del evento: “Nos agarró acá y no de gira, y es un gran momento venir a este evento de Cadena 3.”

K4OS: furor y emoción por su primera Fiesta del Día del Niño

El grupo K4OS también fue protagonista de la celebración y contó a Cadena 3 su sorpresa por la respuesta del público cordobés.

“Estamos muy sorprendidas; no nos esperábamos tan lindo recibimiento. Estamos re contentas de estar en nuestra primera Fiesta del Día del Niño. Es una locura”, expresaron.

Las artistas también destacaron el vínculo con Córdoba y el acompañamiento entre ellas: “Vinimos muchas veces a Córdoba y el recibimiento siempre es increíble. Estamos muy agradecidas. Todo el tiempo nos apoyamos, tratamos de mantenernos a tierra”.

Además, remarcaron la importancia de presentarse por primera vez en un estadio. “Es nuestro primer estadio y no lo podemos creer”, señalaron.

Sobre la magnitud del evento, una de las integrantes contó: “Ayer no vine a la prueba de sonido. Es una locura la cantidad de gente”.

Jean Carlos: "Todo lo que se hace para los niños está bien"

Jean Carlos fue otro de los artistas que se sumó a la celebración. A pesar del cansancio y de haber realizado un show la noche anterior, decidió participar de la fiesta.

“Todos tenemos un niño anterior. Más allá del cansancio, de haber tenido un show anoche, vinimos porque es una fiesta emblemática”, sostuvo.

Y resumió su mirada sobre la jornada con una frase: “Todo lo que se hace para los niños está bien”.

Ángela Leiva, de Bariloche a la fiesta

La cantante Ángela Leiva, en tanto, contó: “Estoy feliz y agradecida. Dormí solo dos horas para venir a verlos. Estuvimos anoche en Bariloche, pero estoy feliz”.

“Es importante para mí Córdoba, por el amor que me dan hace tantos años. Siento respeto por su música. Me introduje en el cuarteto", agregó.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo? La Fiesta del Día del Niño de Cadena 3.

¿Quiénes fueron algunos de los artistas presentes? Los Caligaris, K4OS, Jean Carlos, entre otros.

¿Cuándo tuvo lugar el evento? Recientemente, en un día festivo dedicado a los niños.

¿Dónde se realizó la celebración? En el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué es significativo el evento? Es una fiesta emblemática que reúne a familias y artistas para celebrar a los niños.

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