Hallaron túneles del antiguo Mercado Norte bajo una plaza del centro de Rosario

FOTO: El descubrimiento se produjo durante la remodelación de la Plaza de la Cooperación.

Las obras de remodelación de la Plaza de la Cooperación, en pleno centro de Rosario, dejaron al descubierto una parte de la historia de la ciudad que permanecía bajo tierra: cámaras y túneles que pertenecerían al antiguo Mercado Norte, que funcionó en ese lugar hasta fines de la década de 1970.

El hallazgo se produjo durante los trabajos que la Municipalidad lleva adelante en el espacio ubicado en Mitre y Tucumán, cuando las tareas sobre veredas y cazuelas permitieron detectar estructuras de mampostería por debajo del nivel actual de la plaza.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, se trata de cámaras conectadas mediante túneles, que podrían haber funcionado como depósitos, sectores de almacenamiento o zonas destinadas a la descarga de mercadería del antiguo mercado.

La aparición de estas estructuras también tuvo consecuencias sobre el arbolado. El municipio debió intervenir en dos ejemplares cuyas raíces habían afectado la losa y se habían desarrollado sobre los espacios subterráneos, comprometiendo su estabilidad.

Uno de los casos correspondió a un ficus ubicado sobre uno de los túneles. Sus raíces habían perforado la estructura, pero el espacio subterráneo impedía que contara con un anclaje suficiente en el suelo. Ante el riesgo de caída, se resolvió retirar el ejemplar.

Qué hará el municipio con los túneles

Tras el descubrimiento, la Municipalidad analiza alternativas para preservar las estructuras encontradas, aunque deberá contemplar el estado de deterioro, los niveles de humedad y los daños acumulados durante décadas bajo un espacio sometido al tránsito cotidiano.

El desafío será compatibilizar una eventual conservación de los vestigios históricos con la continuidad de la remodelación y la recuperación de la plaza para el uso público dentro de los plazos previstos.

La historia que permaneció debajo de la plaza

Antes de convertirse en un espacio público, el lugar estuvo ocupado por el Mercado Norte, uno de los mercados de abasto de Rosario. El establecimiento funcionaba entre Mitre, Tucumán y el actual pasaje Poeta Fabricio Simeoni y había sido inaugurado en 1876.

Allí se concentraba buena parte de la actividad comercial vinculada con frutas, verduras y otros productos que abastecían a la ciudad. Con el paso de los años perdió protagonismo y la Municipalidad dispuso su cierre definitivo en 1979. El edificio fue demolido al año siguiente y en ese terreno se desarrolló posteriormente la actual Plaza de la Cooperación.