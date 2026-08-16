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Alerta Boca: Paredes se lesionó y se perdería la vuelta ante Recoleta por Sudamericana

El club perdería también a Lozano y Pellegrino, lo que preocupa a su director técnico, Rodolfo Arruabarrena.

16/08/2026 | 15:59Redacción Cadena 3

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El capitán de Boca, Leandro Paredes.

FOTO: El capitán de Boca, Leandro Paredes.

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Boca Juniors enfrenta una situación complicada tras el empate ante Platense. Se conoció que tres futbolistas del equipo se realizarían estudios por distintas molestias musculares. 

Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino son los jugadores afectados. Los tres presentan lesiones musculares de distintos grados y quedarían descartados para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, que se disputará en Paraguay.

La baja de Paredes se suma a las preocupaciones de Rodolfo Arruabarrena, director técnico del Xeneize, en un partido clave que define la continuidad del equipo en la competencia internacional. 

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Los tres jugadores mencionados fueron titulares en el encuentro ante Platense en Vicente López, donde dejaron la cancha en diferentes momentos: Paredes y Pellegrino en el entretiempo, mientras que Lozano se retiró a falta de 20 minutos para el final del partido.

En cuanto a los posibles sustitutos, Dylan Gorosito podría ingresar en el lugar de Lozano, mientras que Ayrton Costa podría reemplazar a Pellegrino. La duda más relevante recaía en la posición de Paredes

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta Boca Juniors?
Boca Juniors enfrenta una situación complicada tras el empate ante Platense debido a lesiones de tres futbolistas.

¿Quiénes son los jugadores afectados?
Los jugadores afectados son Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino.

¿Cuándo se disputará el próximo partido?
El próximo partido se disputará en Paraguay, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ocurrió el último encuentro?
El último encuentro ocurrió en Vicente López, donde Boca Juniors empató ante Platense.

¿Cómo se vería afectado el equipo?
La baja de Paredes genera preocupaciones para Rodolfo Arruabarrena en un partido clave para la continuidad del equipo en la competencia internacional.

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