Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro del fútbol: "Probablemente sea mi último año"

Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló de su retiro en una entrevista exclusiva con la revista Vogue, en el marco de su boda íntima con Georgina Rodríguez.

El delantero sorprendió al mundo del fútbol al confirmar que probablemente transita su último año como futbolista. "Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular", expresó el atacante, dando inicio a la cuenta regresiva de una trayectoria repleta de logros.

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El portugués admitió que ya había estructurado su rutina para afrontar la transición fuera de las canchas. "Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil", comentó Ronaldo.

En su reflexión sobre el futuro, el jugador también se mostró consciente de la huella que dejaría el fútbol en su vida diaria. "El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una. Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado", añadió.

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Ronaldo cerró la conversación recordando el esfuerzo realizado durante sus 25 años de carrera. "Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio", concluyó.

El delantero, que se casó recientemente con Georgina Rodríguez, construyó una de las carreras más gloriosas en la historia del fútbol. Con 35 títulos oficiales en su vitrina, logró trofeos memorables, incluyendo 5 Champions League, la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League con Portugal, además de múltiples ligas locales en Inglaterra, España e Italia.

A nivel individual, su hegemonía se selló con 5 Balones de Oro y 4 Botas de Oro, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del fútbol mundial en partidos oficiales. Actualmente, defiende los colores del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, equipo al que llegó a comienzos de 2023. A pesar de estar en la recta final de su carrera, el capitán de la selección portuguesa continuó agigantando sus números goleadores mientras se preparaba para los últimos compromisos de una trayectoria que redefinió los estándares del rendimiento profesional.