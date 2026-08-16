En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Argentinos Jrs.

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Argentinos Jrs.

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro del fútbol: "Probablemente sea mi último año"

El astro reveló en una exclusiva entrevista que este será su último año como futbolista. La noticia llegó en el contexto de su boda con Georgina Rodríguez, marcando el fin de una carrera legendaria.

16/08/2026 | 16:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cristiano Ronaldo

FOTO: Cristiano Ronaldo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló de su retiro en una entrevista exclusiva con la revista Vogue, en el marco de su boda íntima con Georgina Rodríguez

El delantero sorprendió al mundo del fútbol al confirmar que probablemente transita su último año como futbolista. "Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular", expresó el atacante, dando inicio a la cuenta regresiva de una trayectoria repleta de logros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El portugués admitió que ya había estructurado su rutina para afrontar la transición fuera de las canchas. "Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil", comentó Ronaldo

En su reflexión sobre el futuro, el jugador también se mostró consciente de la huella que dejaría el fútbol en su vida diaria. "El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una. Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado", añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ronaldo cerró la conversación recordando el esfuerzo realizado durante sus 25 años de carrera. "Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio", concluyó.

El delantero, que se casó recientemente con Georgina Rodríguez, construyó una de las carreras más gloriosas en la historia del fútbol. Con 35 títulos oficiales en su vitrina, logró trofeos memorables, incluyendo 5 Champions League, la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League con Portugal, además de múltiples ligas locales en Inglaterra, España e Italia.

A nivel individual, su hegemonía se selló con 5 Balones de Oro y 4 Botas de Oro, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del fútbol mundial en partidos oficiales. Actualmente, defiende los colores del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, equipo al que llegó a comienzos de 2023. A pesar de estar en la recta final de su carrera, el capitán de la selección portuguesa continuó agigantando sus números goleadores mientras se preparaba para los últimos compromisos de una trayectoria que redefinió los estándares del rendimiento profesional.

Lectura rápida

¿Qué confirmó Cristiano Ronaldo en la entrevista? Probablemente está en su último año como futbolista y quiere dejar un legado espectacular.

¿Quién realizó la entrevista a Cristiano Ronaldo? La entrevista fue realizada por la revista Vogue.

¿Cuántos años de carrera lleva Cristiano Ronaldo? Lleva 25 años de carrera en el fútbol profesional.

¿Dónde juega actualmente Cristiano Ronaldo? Actualmente juega en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí.

¿Cuántos títulos ha ganado Cristiano Ronaldo? Ha ganado 35 títulos oficiales a lo largo de su carrera.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf