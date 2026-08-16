En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Argentinos Jrs.

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Argentinos Jrs.

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto quiere ser líder: visita a Central Córdoba con la misión de seguir escalando en la tabla

El partido se disputa en Santiago del Estero desde las 20.15. Si gana, "La Gloria" quedará provisoriamente como puntero del Grupo A. "El Ferroviario" suma 6 puntos y aspira a meterse en la zona de clasificación a octavos. Transmite Cadena 3.

16/08/2026 | 12:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Instituto se impuso ante Gimnasia de Mendoza con un gol de Luna. (Foto: Daniel Cáceres)

FOTO: Instituto se impuso ante Gimnasia de Mendoza con un gol de Luna. (Foto: Daniel Cáceres)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Instituto visita este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de conseguir una victoria que le permita seguir escalando en la tabla y alcanzar, al menos de manera provisoria, el liderazgo del Grupo A.

El encuentro se disputa desde las 20.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con transmisión de Cadena 3.

"La Gloria" suma 9 puntos y, en caso de quedarse con los tres esta noche, llegará a las 12 unidades y se ubicará en lo más alto de la zona, al menos hasta que Vélez, que tiene 10, juegue este lunes.

Del otro lado, Central Córdoba acumula 6 unidades y buscará hacerse fuerte como local para acercarse a la zona de clasificación a los octavos de final.

Instituto afrontará así un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo, mientras que el "Ferroviario" también necesita sumar para mantenerse en carrera.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Central Córdoba?
Instituto visita a Central Córdoba.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este domingo a las 20.15.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Único Madre de Ciudades.

¿Cuál es la situación de Instituto en la tabla?
Instituto tiene 9 puntos y puede llegar a 12 si gana.

¿Qué necesita Central Córdoba para avanzar?
Central Córdoba busca sumar para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf