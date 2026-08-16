Instituto quiere ser líder: visita a Central Córdoba con la misión de seguir escalando en la tabla

FOTO: Instituto se impuso ante Gimnasia de Mendoza con un gol de Luna. (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto visita este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de conseguir una victoria que le permita seguir escalando en la tabla y alcanzar, al menos de manera provisoria, el liderazgo del Grupo A.

El encuentro se disputa desde las 20.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con transmisión de Cadena 3.

"La Gloria" suma 9 puntos y, en caso de quedarse con los tres esta noche, llegará a las 12 unidades y se ubicará en lo más alto de la zona, al menos hasta que Vélez, que tiene 10, juegue este lunes.

Del otro lado, Central Córdoba acumula 6 unidades y buscará hacerse fuerte como local para acercarse a la zona de clasificación a los octavos de final.

Instituto afrontará así un compromiso clave para sus aspiraciones en el torneo, mientras que el "Ferroviario" también necesita sumar para mantenerse en carrera.

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