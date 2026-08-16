Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 100%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s. La alta humedad y la nubosidad predominante hacen que el día se sienta fresco y húmedo, sin probabilidades de lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 14°, con pronóstico de light rain. El martes 18 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 18°, también con light rain. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, continuando con light rain. Para el jueves 20 de agosto, se espera un cambio en las condiciones, con una mínima de 10° y una máxima de 27°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 26°, también con cielo despejado.