Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, el clima en Santa Fe se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que ha llevado a que la temperatura actual se sitúe en 14°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 15°. La humedad es notablemente alta, con un 91%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sur, lo que también influye en la percepción térmica.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permite una buena visibilidad a pesar de las lluvias. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en el clima, aunque las lluvias persistirán durante el día.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el lunes 17 de agosto la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán aún más, con una mínima de 9° y una máxima de 11°, manteniendo las lluvias moderadas. El miércoles 19 de agosto se prevé un clima más inestable, con lluvias de alta intensidad, donde la mínima será de 9° y la máxima de 10°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 14°, con lluvias moderadas.

En resumen, el clima en Santa Fe para este domingo 16 de agosto se presenta fresco y lluvioso, con temperaturas que no superarán los 15°. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones de lluvia y mantener precauciones al salir.