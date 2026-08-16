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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 15°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves durante la jornada.

16/08/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad moderada que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará variaciones. El lunes 17 de agosto se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 13°, con light rain. El martes 18 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 15°, también con light rain. El miércoles 19 de agosto, se espera un clima más despejado, con una mínima de 9° y una máxima de 20°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, la temperatura oscilará entre 12° y 24°, con scattered clouds.

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