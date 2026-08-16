Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad moderada que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El lunes 17 de agosto se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 13°, con. El martes 18 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 15°, también con. El miércoles 19 de agosto, se espera un clima más despejado, con una mínima de 9° y una máxima de 20°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, la temperatura oscilará entre 12° y 24°, con