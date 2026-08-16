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Detuvieron a dos hombres tras ingresar a un country de Córdoba y dañar el cerco perimetral

Los sospechosos, de 42 y 32 años, fueron aprehendidos dentro del Country Lomas de la Carolina. La Policía secuestró herramientas, celulares y otros elementos.

16/08/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Los elementos secuestrados por los efectivos policiales.

FOTO: Los elementos secuestrados por los efectivos policiales.

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Dos hombres fueron detenidos durante la noche del sábado luego de ingresar al country Lomas de la Carolina, en Córdoba capital, y provocar daños en el cerco perimetral.

La intervención policial se inició tras una alerta sobre el ingreso de dos personas por un sector del perímetro del predio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en el tejido y, a partir de la información aportada por los guardias de seguridad, desplegaron un operativo dentro del country.

El procedimiento permitió aprehender a dos hombres, de 42 y 32 años, según detalló la Policía de Córdoba.

Durante el operativo, la Policía secuestró un par de guantes, un lápiz de Widia, una pinza, una gorra, un pasamontañas, un reloj, auriculares, una riñonera y tres teléfonos celulares.

Los dos aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el country Lomas de la Carolina?
Dos hombres fueron detenidos por ingresar y dañar el cerco perimetral.

¿Quiénes fueron detenidos?
Dos hombres de 42 y 32 años.

¿Cuándo sucedió el incidente?
Durante la noche del sábado.

¿Dónde tuvo lugar el hecho?
En el country Lomas de la Carolina, en Córdoba capital.

¿Cómo se llevó a cabo la intervención policial?
Se inició tras una alerta y se desplegó un operativo en el lugar.

¿Por qué fueron detenidos los hombres?
Por provocar daños en el cerco perimetral del country.

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