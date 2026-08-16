Detuvieron a dos hombres tras ingresar a un country de Córdoba y dañar el cerco perimetral

FOTO: Los elementos secuestrados por los efectivos policiales.

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Dos hombres fueron detenidos durante la noche del sábado luego de ingresar al country Lomas de la Carolina, en Córdoba capital, y provocar daños en el cerco perimetral.

La intervención policial se inició tras una alerta sobre el ingreso de dos personas por un sector del perímetro del predio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en el tejido y, a partir de la información aportada por los guardias de seguridad, desplegaron un operativo dentro del country.

El procedimiento permitió aprehender a dos hombres, de 42 y 32 años, según detalló la Policía de Córdoba.

Durante el operativo, la Policía secuestró un par de guantes, un lápiz de Widia, una pinza, una gorra, un pasamontañas, un reloj, auriculares, una riñonera y tres teléfonos celulares.

Los dos aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.