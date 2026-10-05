Hutíes respaldados por Irán avanzan en Yemen y capturan ciudad clave en su lucha por Taiz

ADÉN, Yemen (AP) — Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han ampliado su control territorial en el suroeste de Yemen al capturar una ciudad clave, lo que representa un golpe significativo para las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí. Este avance se produce mientras los hutíes se dirigen hacia una capital provincial estratégica en la región.

La caída de la ciudad de Turbah ocurrió el domingo, justo antes de que el gobierno reconocido internacionalmente anunciara una importante operación militar contra los hutíes. Esta escalada en el conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes ha reavivado la guerra civil en Yemen, tras un alto el fuego que duró cuatro años.

Turbah se sitúa en una carretera principal que conecta la capital provincial de Taiz con la ciudad portuaria de Adén, que sirve como sede provisional del gobierno internacionalmente reconocido. Durante años, esta ciudad fue un bastión importante para las fuerzas gubernamentales que defendían Taiz de los ataques hutíes.

Los hutíes han logrado tomar varias aldeas y áreas en las afueras de Taiz en una serie de avances, allanando el camino para cercar la tercera ciudad más grande de Yemen. Desde principios de septiembre, los rebeldes han avanzado rápidamente por la costa occidental del país, capturando la ciudad estratégica de Moca y varias islas en el mar Rojo. Estas conquistas les han permitido controlar el lado yemení del estrecho de Bab al-Mandeb, un crucial punto de tránsito para el 12% del comercio mundial.

En su anuncio del domingo, el gobierno respaldado por Arabia Saudí indicó que estaba movilizando tropas en las áreas bajo su control. Rashad al-Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, afirmó en un discurso televisado que las operaciones militares buscan recuperar los territorios que aún están en manos de los hutíes, instando a la comunidad internacional a brindar apoyo a su gobierno.

Posteriormente, un portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, prometió "pleno apoyo operativo" a las fuerzas del gobierno yemení hasta que los hutíes sean "eliminados". Al-Malki también reafirmó el derecho de Arabia Saudí a tomar todas las medidas necesarias para disuadir a los rebeldes, quienes han continuado disparando misiles y drones contra el reino, intensificando la escalada que ha durado casi tres meses.

Este nuevo repunte comenzó a mediados de julio, cuando los hutíes acusaron a Arabia Saudí de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital controlada por los rebeldes, para evitar el aterrizaje de un vuelo iraní no autorizado. En respuesta, los hutíes lanzaron ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y contra las fuerzas del gobierno yemení.

Además, anunciaron un bloqueo al transporte marítimo saudí en el mar Rojo y atacaron varios buques vinculados a Arabia Saudí. En septiembre, los hutíes intensificaron su campaña, avanzando por la costa del mar Rojo y logrando la mayor toma de territorio en años.

La captura de Turbah "probablemente restringirá de forma severa la capacidad de las fuerzas alineadas con el gobierno yemení para reforzar y reabastecer las posiciones de primera línea" en la provincia de Taiz, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington. Interrumpir el reabastecimiento tiene valor militar, y controlar todas las carreteras de entrada y salida de las zonas al norte de Turbah también impide que las fuerzas gubernamentales se retiren de la ciudad, según el análisis del instituto.

La escalada actual ha reavivado la guerra civil en Yemen, que comenzó en 2014 cuando los hutíes, descendiendo desde su bastión en el norte, capturaron Saná y forzaron al gobierno a huir al exilio en Arabia Saudí. Este conflicto ha generado uno de los peores desastres humanitarios del mundo, con más de 150.000 personas fallecidas.

El más reciente episodio de violencia ha dejado más de 800 muertos y más de 3.600 heridos, según informes de Naciones Unidas. El repunte ha forzado a más de 145.000 personas a abandonar sus hogares dentro de Yemen, según la agencia de migración de la ONU, mientras que más de 3.000 personas han huido por mar hacia Yibuti.