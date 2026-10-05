El fin del mundo tal y como lo conocíamos: la nueva era de la economía global

El viejo orden ha llegado a su fin. En su obra "El fin del mundo tal y como lo conocíamos", José Carlos Díez nos invita a reflexionar sobre el futuro de la economía global y cómo adaptarnos a los cambios que se avecinan. Durante años, la creencia de que el mundo avanzaba hacia una mayor globalización y crecimiento ha sido la norma, pero hoy esa visión se tambalea ante la realidad de un entorno cada vez más incierto.

La rivalidad entre Estados Unidos y China, el auge del proteccionismo, el endeudamiento récord y las crisis energéticas son solo algunos de los factores que han contribuido a desmantelar el orden económico establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el autor nos ofrece un recorrido histórico que nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, qué podemos esperar en el futuro.

Con un enfoque claro y riguroso, Díez analiza las grandes transformaciones que están redefiniendo el equilibrio mundial. Su objetivo es que el lector, sin ser un experto, pueda comprender las dinámicas que están en juego y cómo estas afectarán a nuestras empresas, ahorros y empleos. En un momento en que la incertidumbre parece ser la única constante, entender el nuevo orden económico se convierte en una herramienta esencial para proteger nuestro futuro.

La obra de José Carlos Díez no solo es un análisis de la situación actual, sino también una invitación a prepararnos para lo que está por venir. En un mundo donde las decisiones cotidianas se ven influenciadas por factores globales, este libro se presenta como una guía indispensable para navegar en la nueva era económica.

Ficha del libro: