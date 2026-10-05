El expríncipe Andrés busca anular órdenes de registro en su residencia tras acusaciones

FOTO: El expríncipe Andrés presenta una demanda para anular órdenes de registro en su casa

LONDRES (AP) — El expríncipe Andrés de Inglaterra ha presentado una acción legal para anular las órdenes judiciales que llevaron a registros en sus residencias. Un portavoz judicial confirmó que Andrew Mountbatten-Windsor había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Londres y que se celebrará una audiencia el jueves.

Según reporta The Daily Telegraph, Mountbatten-Windsor sostiene que los registros realizados por la policía de Thames Valley podrían haber infringido la ley. A Mountbatten-Windsor se le ha concedido permiso para impugnar si el cuerpo policial actuó legalmente en los registros relacionados con su arresto en febrero, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras acusaciones de que compartió información sensible con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.