El expríncipe Andrés busca anular órdenes de registro en su residencia tras acusaciones
El expríncipe Andrés de Inglaterra ha demandado para anular órdenes que permitieron registros en sus propiedades. La audiencia se llevará a cabo el jueves en el Tribunal Superior de Londres.
FOTO: El expríncipe Andrés presenta una demanda para anular órdenes de registro en su casa
LONDRES (AP) — El expríncipe Andrés de Inglaterra ha presentado una acción legal para anular las órdenes judiciales que llevaron a registros en sus residencias. Un portavoz judicial confirmó que Andrew Mountbatten-Windsor había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Londres y que se celebrará una audiencia el jueves.
Según reporta The Daily Telegraph, Mountbatten-Windsor sostiene que los registros realizados por la policía de Thames Valley podrían haber infringido la ley. A Mountbatten-Windsor se le ha concedido permiso para impugnar si el cuerpo policial actuó legalmente en los registros relacionados con su arresto en febrero, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras acusaciones de que compartió información sensible con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.
Lectura rápida
¿Quién presentó la demanda?
El expríncipe Andrés de Inglaterra.
¿Qué busca con la demanda?
Anular órdenes judiciales que permitieron registros en sus residencias.
¿Dónde se lleva a cabo la audiencia?
En el Tribunal Superior de Londres.
¿Cuándo es la audiencia?
El jueves.
¿Por qué se realizaron los registros?
Se relacionan con sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.
[Fuente: AP]