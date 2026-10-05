Desafíos del nuevo secretario general de la ONU en un mundo en crisis

FOTO: ¿Qué necesitará el próximo líder de la ONU para hacer su trabajo en un mundo más complejo?

NACIONES UNIDAS — El próximo secretario general de las Naciones Unidas asumirá el mando el 1 de enero, enfrentando el desafío de liderar una organización envejecida que continúa bajo el control de las potencias de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué requerirá el mundo de este nuevo líder?

La institución, con 81 años de historia, ha visto cómo su papel en la resolución de conflictos ha disminuido, quedando al margen en situaciones críticas como las guerras en Irán, Ucrania y Gaza. Además, su frágil situación financiera, marcada por la considerable deuda que Estados Unidos mantiene, ha llevado a recortes significativos en programas humanitarios y de desarrollo, donde la ONU ha sido un actor fundamental.

Recientemente, la reunión mundial anual de líderes en la ONU destacó las áreas en las que el nuevo secretario general deberá enfocarse. En su discurso de despedida ante la Asamblea General, el secretario general saliente, António Guterres, subrayó: "El mundo no necesita unas Naciones Unidas más débiles". En su opinión, "necesita una ONU lo suficientemente fuerte para afrontar el mundo tal como es y lo suficientemente decidida para construir el mundo como debería ser".

Sin embargo, Guterres se preguntó si esto es realmente posible. Tras una década al frente de la organización, afirmó que su mayor poder radica en construir un futuro que funcione para todos, señalando que el futuro compartido dependerá de la capacidad de la humanidad para gobernar el poder con sabiduría.

Guterres planteó una serie de desafíos que su sucesor deberá enfrentar, dirigidos a los 193 países de la Asamblea General y a la humanidad en su conjunto. Preguntó si se defenderá el derecho antes de que la impunidad se normalice, si se pondrán fin a las guerras antes de que consuman generaciones, si se abordará la desigualdad antes de que las sociedades se fracturen, y si se acelerará la acción climática antes de que se crucen puntos de inflexión. También cuestionó si se gobernará la inteligencia artificial antes de que esta comience a dominar a la humanidad.

Para el nuevo secretario general —cuya selección está en curso—, la máxima prioridad será reconfigurar las Naciones Unidas para que reflejen las realidades del siglo XXI, en lugar de las estructuras de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según Kizito Byenkya, director de incidencia del Open Society Institute, el nuevo líder enfrentará "la tarea más monumental a la que se ha enfrentado la ONU en décadas", dado que la organización atraviesa un proceso crítico de reforma que no ha experimentado en mucho tiempo.

La crisis financiera de la ONU ha generado recortes presupuestarios y la necesidad de consolidar programas y agencias, además de eliminar cientos de mandatos que requieren que la Secretaría de la ONU emprenda diversas acciones y presente informes, muchos de los cuales nunca son leídos. Byenkya también destacó la enorme presión para que el nuevo secretario general actúe con firmeza en la mediación de conflictos globales, recordando el papel del fallecido secretario general Kofi Annan, quien fue un mediador y negociador destacado en momentos de crisis.

Durante la reciente cumbre de alto nivel, muchos líderes subrayaron la necesidad de reformas, pero la falta de acuerdo sobre cómo llevarlas a cabo, especialmente en lo que respecta al Consejo de Seguridad, ha sido un obstáculo significativo. Este órgano, que sigue dominado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tiene un poder de veto que limita su capacidad de adaptación a las nuevas realidades globales. A pesar de que todos los países miembros desean que el consejo refleje el mundo actual, las diferencias nacionales sobre su ampliación han impedido el progreso durante décadas.

El presidente de Ghana, John Mahama, enfatizó que la reforma del Consejo de Seguridad no es un favor a África, sino un imperativo para la legitimidad y la supervivencia de la ONU. Además, Mahama planteó el desafío de la fragmentación global, la creciente desigualdad y la erosión de la confianza en el sistema multilateral.

El presidente de Ghana también recordó que la Carta de la ONU fue creada para evitar la repetición de las guerras mundiales, y afirmó que este principio debe prevalecer sobre la idea cínica de que "la fuerza hace el derecho".