Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas tras derrota legislativa sobre vivienda en España
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre tras una derrota en el Parlamento que detuvo medidas de emergencia sobre la crisis de vivienda y desalojo.
FOTO: El presidente del gobierno de España convoca elecciones anticipadas ante crisis de vivienda
MADRID (AP) — El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas el lunes, luego de que su administración enfrentara una severa derrota legislativa la semana pasada. Esta situación truncó las medidas de emergencia que buscaban abordar la crisis de vivienda en el país.
La votación se llevará a cabo el 29 de noviembre. En las últimas semanas, la población española ha demandado soluciones efectivas del gobierno en relación con la asequibilidad de la vivienda, lo que ha llevado a protestas en diversas ciudades. La indignación pública aumentó especialmente tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado.
Partidos de la oposición conservadora unieron sus fuerzas para votar en contra de dos decretos de emergencia en el Parlamento. Estas propuestas incluían medidas destinadas a reducir los desahucios y frenar la especulación inmobiliaria. Esta derrota generó especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez decidiera adelantar las elecciones nacionales, que estaban programadas para el año próximo.
Sánchez, de 54 años, ha sido presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo posiciona como uno de los líderes europeos con más tiempo en el cargo.
Lectura rápida
¿Qué anunció Pedro Sánchez?
Convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre tras una derrota legislativa.
¿Por qué se convocan elecciones anticipadas?
Por la detención de medidas de emergencia sobre la crisis de vivienda tras una votación en el Parlamento.
¿Qué medidas se vieron afectadas?
Se truncaron dos decretos que buscaban reducir desahucios y la especulación inmobiliaria.
¿Cuándo se celebrarán las elecciones?
Las elecciones están programadas para el 29 de noviembre.
¿Cuál es la situación de la vivienda en España?
Hay creciente indignación pública por el aumento de desahucios y la falta de asequibilidad en la vivienda.
[Fuente: AP]