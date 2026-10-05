Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas tras derrota legislativa sobre vivienda en España

FOTO: El presidente del gobierno de España convoca elecciones anticipadas ante crisis de vivienda

MADRID (AP) — El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas el lunes, luego de que su administración enfrentara una severa derrota legislativa la semana pasada. Esta situación truncó las medidas de emergencia que buscaban abordar la crisis de vivienda en el país.

La votación se llevará a cabo el 29 de noviembre. En las últimas semanas, la población española ha demandado soluciones efectivas del gobierno en relación con la asequibilidad de la vivienda, lo que ha llevado a protestas en diversas ciudades. La indignación pública aumentó especialmente tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado.

Partidos de la oposición conservadora unieron sus fuerzas para votar en contra de dos decretos de emergencia en el Parlamento. Estas propuestas incluían medidas destinadas a reducir los desahucios y frenar la especulación inmobiliaria. Esta derrota generó especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez decidiera adelantar las elecciones nacionales, que estaban programadas para el año próximo.

Sánchez, de 54 años, ha sido presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo posiciona como uno de los líderes europeos con más tiempo en el cargo.