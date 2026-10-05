Las bebidas dietéticas son tan efectivas como el agua para perder peso, revela un estudio

Investigadores de la Universidad de Liverpool llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado de dos años que involucró a 493 adultos con sobrepeso u obesidad. El estudio determinó que las bebidas dietéticas, endulzadas con aspartame, acesulfame-K o sucralosa, resultaron ser tan efectivas como el agua para la pérdida de peso a largo plazo y el mantenimiento del mismo.

El estudio, que se considera uno de los más largos y completos sobre el tema, demostró que los participantes que consumieron estas bebidas perdieron una cantidad similar de peso en comparación con aquellos que solo bebieron agua. Ambos grupos también experimentaron mejoras en la circunferencia de la cintura, la composición corporal y varios indicadores metabólicos.

La investigación fue liderada por la profesora Jo Harrold, decana de Psicología en la Universidad de Liverpool, junto al profesor Jason Halford, de la Universidad de Leeds. El estudio recibió financiación de la Asociación Americana de Bebidas, aunque los investigadores aseguraron que mantuvieron el control total sobre el análisis y la presentación de los resultados.

Los hallazgos, publicados en el British Journal of Nutrition, ofrecen evidencia clínica a largo plazo sobre las bebidas que contienen edulcorantes no nutritivos. Los investigadores encontraron que, tras 104 semanas, la pérdida de peso fue similar entre los grupos que consumieron las bebidas dietéticas y el agua, con una diferencia no significativa de 4.8 kg frente a 3.7 kg.

Además, ambos grupos mantuvieron las reducciones de peso durante el segundo año del estudio, incluso después de haber dejado de recibir asistencia. También se observó una reducción en la circunferencia de la cintura y las caderas, así como mejoras en la composición corporal y varios biomarcadores metabólicos.

Los resultados no respaldaron la preocupación de que las bebidas endulzadas con edulcorantes no nutritivos interfirieran con la regulación del apetito o causaran daño metabólico a largo plazo. De hecho, el consumo de azúcar disminuyó en ambos grupos, siendo ligeramente mayor en aquellos que consumieron bebidas dietéticas.

Este estudio se vuelve relevante en el contexto de las recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconsejó el uso de edulcorantes no azucarados para el control del peso, debido a la incertidumbre en investigaciones observacionales. La prueba SWITCH añade evidencia controlada a largo plazo que podría influir en futuras recomendaciones globales.

La profesora Harrold expresó: "Estas hallazgos demuestran que las preocupaciones sobre los edulcorantes que interrumpen el apetito o provocan aumento de peso no están respaldadas cuando se prueban en un ensayo aleatorizado riguroso y a largo plazo". El profesor Halford concluyó que el estudio proporciona la evidencia clínica a largo plazo que faltaba en discusiones internacionales y que las bebidas endulzadas con edulcorantes no nutritivos ofrecen una alternativa efectiva a las bebidas azucaradas, con un rendimiento equivalente al agua a lo largo de dos años.