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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 8° y 20°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

16/08/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de few clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. El viento será suave, lo que contribuirá a un clima propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 17 de agosto se espera una mínima de 7° y una máxima de 11°, con light rain. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 6° y 9°, también con light rain. Para el miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 12°, continuando con light rain. El jueves 20 de agosto, el clima mejorará con una mínima de 6° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 25°, también con cielo despejado.

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