TC Pick Up: Canapino y Fritzler los ganadores de las series en la mañana gris rosarina

Agustín Canapino con la Chevrolet S10 del Canning Motorsport y Otto Fritzler con la Ford Ranger de Maquin Parts fueron los vencedores en las series clasificatorias de la 7ª Fecha del TC Pick Up, que este domingo cierra la Etapa Regular del certamen en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario. El campeón se quedó con la más rápida y partirá adelante por dentro en la final de 20 vueltas, a las 14:10 hs.

En otra jornada nublada (17°C), aunque sin precipitaciones, un buen marco de público pobló las tribunas de la recta principal y los alrededores del circuito que, a fines de octubre, se prepara para recibir al Turismo Carretera.

La Serie 1 tuvo novedades antes del comienzo porque una falla en la Toyota Hilux del poleman, Hernán Palazzo, puso en emergencia al Eze-B Team. Que no consiguió ponerla a funcionar, otra vez, en seis cilindros antes del cierre de boxes y dejó al de Pinamar adentro, esperando la vuelta de formación para largar desde la salida del 'pitlane'.

Así, Canapino se hizo de la punta con cierta facilidad en el arranque y condujo a Facundo Ardusso -Toyota Hilux- e Ignacio Faín -Ford Ranger- para elaborar un ritmo rápido que le permitiría obtener su primera victoria de serie de la temporada -en la que tampoco ha conseguido poles, ni triunfo de final- al final de las 5 vueltas cronometradas. Faín no fue lo suficientemente resuelto para pasar a Ardusso que lo contuvo con oficio y tampoco para evitar que en uno de esos intentos, Palazzo aproveche para quitarle el tercer puesto. El orden final fue Canapino, Ardusso, Palazzo, Faín, Marco Dianda -Ford Ranger, sin ritmo- y Gustavo Tadei (h) -Toyota Hilux-.

La Serie 2 fue muy entretenida y tuvo tres punteros distintos. El primero fue Mariano Werner -Foton-, que luego del buen trabajo de su equipo, ajustando la configuración para los cambios de clima del día, se encontró con un excelente ritmo. El segundo fue Tobías Martínez -Chevrolet- que tras sorprender a Fritzler en la partida, heredó la punta con el inesperado despiste de Mariano a la salida del curvón -tocó un piano externo a gran velocidad y perdió la cola-. Y el tercero y definitivo fue Otto, que recuperó ritmo de su Ranger en el final y con decisión quebró las maniobras defensivas de la S10 del sanajuanino. Todo terminó con Fritzler, T. Martínez, Werner, Diego Azar -Toyota- y De Carlo -VW-. Esta batería fue más de 5s más lenta que la primera. alinearlos a todos en la fila externa de la final,

De esta forma, la grilla de la final tendrá el siguiente esquema:

Cadena 3 Motor, desde Rosario con Marcelo Ingaramo, Marcelo Cammisa y fotografías de ACTC Prensa