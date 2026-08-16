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Un golpeado River busca levantar cabeza ante el encumbrado Argentinos Juniors en el Monumental

El partido se disputa desde las 18. "El Millo" perdió los cuatro partidos que jugó en el torneo y está urgido de una victoria. "El Bicho" es un rival durísimo: ganó los cuatro que disputó y es líder. Transmite Cadena 3.

16/08/2026 | 17:40Redacción Cadena 3

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Un golpeado River busca este domingo levantar cabeza ante el encumbrado Argentinos Juniors en el Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El partido se disputa desde las 18, con transmisión de Cadena 3.

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"El Millonario" atraviesa un complicado comienzo de campeonato: perdió los cuatro partidos que jugó y llega al duelo con la urgencia de conseguir su primera victoria para comenzar a revertir el mal momento. 

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A eso se suma la prematura eliminación en la Copa Argentina, redondeando un inicio de semestre para el olvido pese a un mercado en el que trajo a superestrellas.

Enfrente está uno de los equipos de mejor presente. Argentinos Juniors ganó los cuatro encuentros que disputó, tiene puntaje ideal y se ubica como único líder del Grupo B.

El conjunto de La Paternal llega, de esta manera, con confianza y dispuesto a aprovechar el difícil momento que atraviesa River, que tendrá una exigente prueba en su estadio.

River necesita reaccionar; Argentinos, mantener su marcha perfecta. Todo se pone en juego desde las 18 en el Monumental.

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega este domingo?
El partido es entre River y Argentinos Juniors.

¿Cuándo se disputará el partido?
El partido se jugará el domingo a las 18.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se disputará en el Monumental.

¿Cuál es la situación actual de River?
El Millonario ha perdido los cuatro partidos que ha jugado.

¿Cómo llega Argentinos Juniors al partido?
Argentinos llega con confianza tras ganar los cuatro encuentros que disputó y es líder del torneo.

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