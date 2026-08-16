Un golpeado River busca levantar cabeza ante el encumbrado Argentinos Juniors en el Monumental

FOTO: River no sumó puntos en el Torneo Clausura hasta el momento.

Un golpeado River busca este domingo levantar cabeza ante el encumbrado Argentinos Juniors en el Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El partido se disputa desde las 18, con transmisión de Cadena 3.

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"El Millonario" atraviesa un complicado comienzo de campeonato: perdió los cuatro partidos que jugó y llega al duelo con la urgencia de conseguir su primera victoria para comenzar a revertir el mal momento.

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A eso se suma la prematura eliminación en la Copa Argentina, redondeando un inicio de semestre para el olvido pese a un mercado en el que trajo a superestrellas.

Enfrente está uno de los equipos de mejor presente. Argentinos Juniors ganó los cuatro encuentros que disputó, tiene puntaje ideal y se ubica como único líder del Grupo B.

El conjunto de La Paternal llega, de esta manera, con confianza y dispuesto a aprovechar el difícil momento que atraviesa River, que tendrá una exigente prueba en su estadio.

River necesita reaccionar; Argentinos, mantener su marcha perfecta. Todo se pone en juego desde las 18 en el Monumental.

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