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Se terminó la sequía: Montiel marcó el primer gol de River en el Torneo Clausura

El primer tanto de los de Coudet en el campeonato llegó en la quinta fecha.

16/08/2026 | 19:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Gonzalo Montiel festeja ante Argentinos. (Prensa CARP)

FOTO: Gonzalo Montiel festeja ante Argentinos. (Prensa CARP)

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En el Estadio Más Monumental, por la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, River Plate terminó con su maleficio ofensivo.

Gonzalo “Cachete” Montiel convirtió a los 37 minutos del primer tiempo el primer tanto del equipo en el certamen y puso el 1-0 parcial frente a Argentinos Juniors.

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El gol llegó tras una jugada en la que Montiel apareció como nueve y definió de buena manera para desatar el festejo en Núñez.

Era el primer tanto de River después de cuatro partidos sin convertir (y sin sumar puntos), mientras el Bicho llegaba como puntero invicto con 12 unidades.

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Con el tanto de Cachete, el Millonario encontró el desahogo que necesitaba y se puso en ventaja en un encuentro clave para empezar a levantar cabeza en el torneo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Estadio Más Monumental?
River Plate terminó con su maleficio ofensivo al anotar su primer gol en el Torneo Clausura 2026.

¿Quién anotó el gol?
Gonzalo “Cachete” Montiel convirtió el primer tanto del equipo.

¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se anotó a los 37 minutos del primer tiempo.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el Estadio Más Monumental.

¿Por qué era importante este gol?
Era el primer tanto de River después de cuatro partidos sin convertir y sin sumar puntos.

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