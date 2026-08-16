Se terminó la sequía: Montiel marcó el primer gol de River en el Torneo Clausura

En el Estadio Más Monumental, por la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, River Plate terminó con su maleficio ofensivo.

Gonzalo “Cachete” Montiel convirtió a los 37 minutos del primer tiempo el primer tanto del equipo en el certamen y puso el 1-0 parcial frente a Argentinos Juniors.

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¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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El gol llegó tras una jugada en la que Montiel apareció como nueve y definió de buena manera para desatar el festejo en Núñez.

Era el primer tanto de River después de cuatro partidos sin convertir (y sin sumar puntos), mientras el Bicho llegaba como puntero invicto con 12 unidades.

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Con el tanto de Cachete, el Millonario encontró el desahogo que necesitaba y se puso en ventaja en un encuentro clave para empezar a levantar cabeza en el torneo.