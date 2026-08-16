Se terminó la sequía: Montiel marcó el primer gol de River en el Torneo Clausura
El primer tanto de los de Coudet en el campeonato llegó en la quinta fecha.
16/08/2026 | 19:00Redacción Cadena 3
FOTO: Gonzalo Montiel festeja ante Argentinos. (Prensa CARP)
En el Estadio Más Monumental, por la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, River Plate terminó con su maleficio ofensivo.
Gonzalo “Cachete” Montiel convirtió a los 37 minutos del primer tiempo el primer tanto del equipo en el certamen y puso el 1-0 parcial frente a Argentinos Juniors.
/Inicio Código Embebido/
¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/dFF5qv4zJs
/Fin Código Embebido/
El gol llegó tras una jugada en la que Montiel apareció como nueve y definió de buena manera para desatar el festejo en Núñez.
Era el primer tanto de River después de cuatro partidos sin convertir (y sin sumar puntos), mientras el Bicho llegaba como puntero invicto con 12 unidades.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. River vence a Argentinos Juniors buscando levantar cabeza en el Monumental: seguilo en vivo
El partido se disputa desde las 18. "El Millo" perdió los cuatro partidos que jugó en el torneo y está urgido de una victoria. "El Bicho" es un rival durísimo: ganó los cuatro que disputó y es líder. Transmite Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
Con el tanto de Cachete, el Millonario encontró el desahogo que necesitaba y se puso en ventaja en un encuentro clave para empezar a levantar cabeza en el torneo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Estadio Más Monumental?
River Plate terminó con su maleficio ofensivo al anotar su primer gol en el Torneo Clausura 2026.
¿Quién anotó el gol?
Gonzalo “Cachete” Montiel convirtió el primer tanto del equipo.
¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se anotó a los 37 minutos del primer tiempo.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el Estadio Más Monumental.
¿Por qué era importante este gol?
Era el primer tanto de River después de cuatro partidos sin convertir y sin sumar puntos.