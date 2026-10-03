Bitchat de Jack Dorsey se retira de las tiendas de aplicaciones en India por orden del gobierno

Bitchat, la aplicación de mensajería descentralizada creada por Jack Dorsey, dejó de estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en India, tras una orden del gobierno indio. Esta acción se produce meses después de que las autoridades comenzaran a restringir el acceso a este software de código abierto.

Dorsey anunció el sábado que el gobierno indio había solicitado a Apple la eliminación de Bitchat de su App Store en el país. En una notificación que Dorsey publicó en X, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India emitió esta demanda bajo la Sección 69A de la Ley de Tecnología de la Información, la principal disposición legal del país para el bloqueo en línea ordenado por el gobierno.

Según la notificación de Apple, Bitchat seguirá estando disponible en su App Store fuera de India. Sin embargo, también se bloquearía el acceso a la aplicación a través de su servicio de pruebas beta TestFlight en el país.

Al verificar el sábado, se constató que Bitchat tampoco estaba disponible para descarga en Google Play en India. Además, el sitio web de Bitchat era inaccesible a través de varios proveedores de internet en el país. No estaba claro de inmediato si Google y los proveedores de internet también habían recibido directrices del gobierno federal.

Ni Apple, Google ni el ministerio de TI de India respondieron a las solicitudes de comentarios.

Lanzada en julio del año pasado, Bitchat utiliza redes de malla Bluetooth para permitir que dispositivos cercanos intercambien mensajes cifrados sin depender de redes celulares, acceso a internet o servidores centralizados.

En julio de 2026, Dorsey reveló que las autoridades indias habían ordenado a GitHub que eliminara los repositorios asociados con la aplicación de mensajería de código abierto, lo que suscitó preguntas entre los defensores de los derechos digitales y expertos legales sobre la base legal para restringir software en función de su funcionalidad.

El gobierno indio argumentó en su orden a GitHub en ese momento que la arquitectura de Bitchat dificultaba que las agencias de seguridad interceptaran las comunicaciones o rastrearan a los usuarios, y señaló su capacidad para seguir operando durante los apagones de internet. La orden de julio se basó en una disposición de la ley de tecnología de la información de India que se ocupa de los intermediarios y su responsabilidad por el contenido de terceros, lo que difiere de la Sección 69A, citada en la última notificación de Apple.

La Internet Freedom Foundation, un grupo de defensa de derechos digitales con sede en Nueva Delhi, calificó la última orden de inconstitucional, argumentando que la Sección 69A permite al gobierno bloquear información ilegal, pero no una aplicación de mensajería debido a su capacidad para operar durante los apagones de internet. También señalaron que ni la orden de bloqueo ni el contenido ilegal supuestamente citado como base para la acción se habían hecho públicos.

Las restricciones más recientes sobre Bitchat se producen en un momento en que India está experimentando una nueva ola de protestas lideradas por jóvenes en contra de los cambios en los registros de votantes. La policía detuvo a varias personas durante las manifestaciones en Nueva Delhi el sábado, mientras los manifestantes exigían la renuncia del jefe de la comisión electoral de India por la supuesta manipulación de los registros electorales. Las autoridades suspendieron los servicios de internet alrededor de Jantar Mantar en Nueva Delhi durante 12 horas el viernes durante las protestas allí.

Durante las protestas de julio, los manifestantes recurrieron a Bitchat y a la aplicación rival Briar después de que las autoridades suspendieran los servicios de internet.

El interés en Bitchat se disparó en India en ese momento, ya que el país representó aproximadamente el 85% de las descargas globales de la aplicación entre el 17 y el 23 de julio, en comparación con aproximadamente el 1% en los 30 días anteriores, según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.