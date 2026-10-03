FOTO: Amazon detiene el uso de NDAs en respuesta a críticas sobre sus centros de datos

El CEO de Amazon Web Services, Matt Garman, anunció que la compañía ha dejado de utilizar acuerdos de confidencialidad (NDAs) en sus tratos con agencias gubernamentales mientras busca la aprobación para construir nuevos centros de datos. Esta declaración forma parte de un intento más amplio de la empresa por contrarrestar la desconfianza generalizada hacia sus operaciones.

Garman realizó esta afirmación en un blog donde abordó las preocupaciones sobre la transparencia de los centros de datos, que han sido objeto de críticas. La activista ambiental Erin Brockovich destacó que la falta de transparencia es una de las principales quejas sobre estos proyectos, los cuales suelen ser anunciados una vez que ya se han obtenido los permisos, dejando a los ciudadanos en la oscuridad.

Como resultado de este creciente rechazo, Nueva York anunció una moratoria de un año en la emisión de permisos para grandes centros de datos, y actualmente hay más de 100 moratorias en consideración en todo el país, según Garman. "Si se implementan estas medidas, EE. UU. podría estar escribiendo su propia boleta perdedora en esta carrera, con consecuencias que durarían generaciones", afirmó.

Además, Garman intentó desmentir cuatro mitos comunes sobre los centros de datos: que consumen demasiada agua, que aumentan los costos de electricidad, que generan una gran cantidad de contaminación y que no aportan beneficios a las comunidades donde se ubican.

Según un informe de Amazon sobre su propio uso de agua, el consumo directo de los centros de datos representa solo el 0.5% de todo el uso industrial de agua en EE. UU., lo que es significativamente menor que el de la agricultura y otros sectores.

En cuanto a los costos de electricidad, Garman señaló que estos han aumentado en algunos estados con muchos centros de datos, mientras que en otros han disminuido o crecido más lentamente. Argumentó que en los casos donde las tarifas están subiendo, esto se debe a que la red eléctrica es antigua y no se ha invertido en su modernización.

Sin embargo, un organismo de control independiente afirmó que los centros de datos son responsables de un aumento del 76% en los precios de electricidad en la red más grande de EE. UU. en comparación con el año anterior.

Respecto a la contaminación, Garman se quejó de que los críticos se centran en la cantidad máxima de contaminación permitida por los permisos de los centros de datos. Por ejemplo, un centro de datos de Amazon planificado en Texas tiene permiso para emitir 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, más que cualquier otra planta de energía en el país.

Garman argumentó que los generadores de los centros de datos casi nunca funcionan, operando solo el 0.1% del tiempo, principalmente para pruebas de mantenimiento. También destacó que Amazon ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares a las comunidades donde tiene presencia significativa de centros de datos en los últimos tres años.

A pesar de estos esfuerzos, la desconfianza persiste. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que el rechazo hacia la inteligencia artificial es "fundamentalmente una crisis de confianza", donde la gente asume que los gobiernos y las empresas tecnológicas siempre están "cocinando alguna nueva forma de perjudicarlos". Del mismo modo, la escritora Jasmine Sun notó que cuando se presentan los argumentos de las empresas tecnológicas a los opositores de los centros de datos, su respuesta suele ser: "No les creo".