Fuerzas etíopes recuperan aeropuerto en Tigray tras control rebelde

NAIROBI, Kenia (AP) — Fuerzas federales etíopes han recuperado el aeropuerto de Mekelle, la capital de la región norteña de Tigray, que había sido tomado por rebeldes, según informaron residentes de la ciudad a The Associated Press el sábado. Esta recuperación se produce después de que la toma rebelde del aeropuerto provocara la suspensión de los vuelos comerciales hacia la zona.

No se ha precisado el momento exacto en que las fuerzas federales recuperaron el Aeropuerto Alula Aba Nega. Los testigos que compartieron la información prefirieron permanecer en el anonimato debido al temor a represalias, en un contexto de confusión sobre quién controla la ciudad actualmente.

Las graves interrupciones de internet y telefonía celular han dificultado la obtención de información precisa desde Tigray. Los detalles sobre cómo se produjo el cambio de control del aeropuerto, incluyendo la posibilidad de que hubiera combates, no han sido confirmados. Hasta el momento, ni el gobierno etíope ni el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT) han emitido comentarios sobre esta situación.

Un colaborador de AP en Mekelle ha señalado que los residentes expresan temor ante posibles saqueos, dadas las circunstancias de incertidumbre. El FLPT había tomado el aeropuerto el 23 de septiembre, lo que llevó a Ethiopian Airlines a suspender los vuelos hacia Mekelle y otras ciudades tigrayanas como Axum y Shire. En respuesta a la escalada de tensiones, la Unión Africana ha instado a la contención, advirtiendo que el resurgimiento de conflictos pone en peligro el acuerdo de paz alcanzado en 2022.

Las tropas federales están combatiendo junto a fuerzas tigrayanas aliadas contra el FLPT. Anteriormente, AP había informado que la Fuerza de Paz de Tigray, una facción disidente de los rebeldes tigrayanos, estaba operando junto a las fuerzas federales en la vecina región de Afar.

Este suceso ocurre en medio de un deterioro significativo de las relaciones entre Etiopía y su vecino Eritrea. El jueves, Etiopía ordenó la salida de diez diplomáticos eritreos y anunció el cierre de su embajada en Eritrea, lo que llevó a Eritrea a declarar su intención de romper relaciones diplomáticas.

Las autoridades etíopes han acusado a Eritrea de brindar apoyo al FLPT, una acusación que el gobierno eritreano ha rechazado. Las hostilidades recientes han generado nuevas dificultades para los civiles que aún intentan recuperarse de la guerra que tuvo lugar entre 2020 y 2022. Residentes de Mekelle informaron a AP que, a principios de esta semana, las comunicaciones, los servicios bancarios y otros servicios esenciales se han visto interrumpidos.

En septiembre, los habitantes expresaron su preocupación por un nuevo aislamiento tras la suspensión de los vuelos. También se reportó que las carreteras que conectan Tigray y Afar estaban cerradas al tránsito civil, aunque AP no ha podido verificar de manera independiente esos cierres.

Las recientes hostilidades han socavado el acuerdo de paz de Pretoria firmado en noviembre de 2022, que puso fin a dos años de guerra entre las fuerzas federales y el FLPT. Durante ese conflicto, tropas eritreanas lucharon junto al ejército etíope.

Desde entonces, el FLPT ha formado una alianza con otros seis grupos de oposición con el objetivo de derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed. Sin embargo, el alcance de su coordinación militar todavía no está claro.