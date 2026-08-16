Los números de Enner Valencia, el histórico goleador ecuatoriano que llegó a Boca

Por Daniel Basterra

El experimentado delantero ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en nuevo refuerzo de Boca.

Valencia inició su carrera profesional en Emelec dirigido por Jorge Sampaoli en 2010.

En 2013 consiguió el campeonato ecuatoriano y fue, además, máximo goleador de la Copa Sudamericana.

Su rendimiento le permitió pasar al Pachuca mexicano, donde tuvo uno de los primeros grandes momentos de su carrera al marcar 18 goles en 25 partidos y ser el goleador en 2014.

Luego de un paso fallido por el futbol inglés, donde jugó en West Ham y Everton, regresó a México para convertirse en una de las figuras de Tigres. Allí, entre 2017 y 2020 obtuvo 2 títulos y anotó 34 goles en 118 partidos.

En 2020 y con 30 años, pasó al Fenerbahce de Turquía, donde estuvo 3 temporadas, anotó 59 goles en 116 partidos y fue el goleador de la liga turca en 2023. En los últimos años estuvo en Inter de Porto Alegre y otra vez Pachuca con un flojo rendimiento.

Pero la principal carta de presentación de Enner Valencia es la selección de Ecuador. Es el máximo goleador histórico de "La Tri", con 49 goles en 109 partidos.

Valencia jugó tres Mundiales y se convirtió en el jugador ecuatoriano con más partidos (10) y más goles (6) en las Copas del Mundo, aunque no logró convertir en la cita mundialista de este año.

Enner Valencia llega a Boca con una gran trayectoria, pero con un leve declive estadístico en los últimos años. Ahora, con 36 años y en el tramo final de su carrera, la pregunta es: ¿es Enner Valencia el 9 que Boca necesita?