Desde arriba: el Kempes, teñido de alegría con la masiva fiesta del Día del Niño

FOTO: Una multitud fue al Kempes para la Fiesta del Día del Niño.

Una multitud copó este domingo el estadio Mario Alberto Kempes para disfrutar del gran festejo del Día del Niño organizado por Cadena 3. Desde las primeras horas de la mañana, familias enteras llegaron al coliseo cordobés para compartir una jornada cargada de actividades, música y entretenimiento.

La gran convocatoria hizo que, a medida que avanzaba la mañana, fuera necesario habilitar nuevas tribunas del estadio para poder recibir a todos los asistentes.

Las imágenes tomadas desde arriba permiten dimensionar la magnitud de la celebración: el Kempes se tiñó de alegría y se fue colmando por miles de personas que se acercaron para disfrutar del festejo.

El evento se convirtió así en una verdadera fiesta familiar, con los más chicos como protagonistas y una masiva respuesta de los cordobeses a la tradicional propuesta de Cadena 3 Argentina.