Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, y la humedad se encuentra en un 80%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad del 80% que podría generar una sensación de frescura. No se esperan lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un domingo mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enpresentará variaciones. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 16°, con lluvias intensas. El martes 18, las temperaturas oscilarán entre 8° y 13°, con cielo nublado. El miércoles 19, se prevén lluvias intensas nuevamente, con mínimas de 7° y máximas de 9°. El jueves 20, se espera un clima similar, con mínimas de 7° y máximas de 14°, y el viernes 21, mínimas de 7° y máximas de 14° con cielo nublado.