Día del Niño: por qué se celebra hoy en la Argentina
La jornada busca reconocer los derechos de la infancia y promover actividades familiares.
16/08/2026 | 16:49Redacción Cadena 3
FOTO: Día del niño.
Este domingo 16 de agosto se celebró el Día del Niño en Argentina, una fecha destinada a reconocer la importancia de las infancias.
Esta celebración, que ha cambiado su nombre y significado a lo largo del tiempo, se estableció oficialmente para el tercer domingo de agosto. La elección de esta fecha se formalizó mediante el Decreto 562/2025, emitido por el Gobierno Nacional, con el objetivo de evitar superposiciones con el calendario electoral y facilitar la planificación comercial.
De esta forma, se buscó permitir que las familias pudieran reunirse, organizar actividades y compartir tiempo con los más pequeños.
El principal objetivo del Día del Niño radicó en reconocer a los chicos, poner en valor sus derechos y destacar la importancia de garantizar una infancia cuidada y protegida.
En este contexto, se recordaron los derechos fundamentales de la infancia, tales como el acceso a la educación, la salud, la identidad, la protección y el derecho a crecer en un entorno seguro. Más allá de los regalos, la jornada se convirtió en una oportunidad para que las familias compartieran actividades, jugaran, salieran a pasear o simplemente dedicaran tiempo a los más chicos.
La celebración del Día del Niño comenzó a arraigarse en Argentina durante el siglo XX como una jornada dedicada a homenajear a los niños y promover la importancia de la infancia. Con el paso de los años, esta celebración se transformó en una de las fechas más relevantes del calendario familiar y comercial argentino.
El Día del Niño, que se celebra el tercer domingo de agosto, se ha convertido en un momento significativo para las familias en Argentina, donde se busca fomentar el disfrute y el reconocimiento de los derechos de los más pequeños. A través de diversas actividades y encuentros familiares, se promovió el bienestar y la felicidad de los niños en todo el país.
Lectura rápida
¿Qué se celebra el 16 de agosto en Argentina? Se celebra el Día del Niño, una fecha para reconocer la importancia de las infancias.
¿Quién emitió el decreto que establece la fecha? El Gobierno Nacional emitió el Decreto 562/2025 para formalizar la celebración.
¿Cuándo se celebra el Día del Niño? Se celebra el tercer domingo de agosto.
¿Dónde se celebra el Día del Niño? Se celebra en Argentina.
¿Por qué es importante esta celebración? Busca reconocer los derechos de los chicos y fomentar el disfrute y el bienestar de los niños.