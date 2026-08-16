TC Pick Up: Rosario fue para Canapino y Werner encabezó a los 12 para la Copa Shell V-Power

Agustín Canapino y su Chevrolet S10 #1 vencieron en la 7ª Fecha del TC Pick Up disputada en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario, tras batir en un vibrante duelo de las vueltas finales a Facundo Ardusso con una Toyota Hilux. Mientras que Mariano Werner completó el podio y ganó la Etapa Regular del certamen -que cerró hoy- con la Foton Tunland G7.

La final de 20 vueltas que comenzó a las 14:10 hs. bajo el cielo nublado que caracterizó al fin e semana rosarino (18°C), tuvo una muy interesante cantidad de público para presenciarla y fue vibrante de principio a fin.

Porque con el semáforo en verde, Canapino y Werner salieron al frente apretados en el viaje a la curva 3, con Ardusso, Palazzo, Tobías Martínez y Faín, siguiéndolos sin perder el tren. Las novedades no tardaron en llegar porque Otto estiró el frenaje en la curva 4, por dentro, y pasado siguió de largo, evitando también que Agustín pueda doblar y los dos perdieron varias posiciones.

Ardusso heredó la punta en ese punto temprano de la carrera y la lideró con firmeza de allí en adelante, seguido por Palazzo, Faín, Canapino, T. Martínez, Werner, Azar y Fritzler.

Las emociones seguían apareciendo en la pista, Canapino que ya había recuperado el puesto con Tobías, fue sobre Faín para ponerse cuarto y Werner también le planteaba lucha al de Villa Minetti.

En la v.5, la carrera se armaba con Ardusso, Palazzo +0.6s, Canapino +2.7s, Martínez +5.4s, Faín +6.1, Werner +6.6, Fritzler, Dianda, Azar, De Carlo, Tadei y Mazzacane. Tres giros más adelante, un problema con la caja de cambios sacó de la carrera a la S10 de Tobías Martínez.

Adelante, los ataques de Palazzo sobre Ardusso no daban frutos. El 'Flaco' de Las Parejas era muy fuerte en la trabado y por alguna razón, la Hilux del flaco de Pinamar no podía hacer valer su gran rendimiento en el Sector 1, el veloz con el 'Curvón' y el 'approach' a la curva 3.

Eso hizo que Canapino se acerque paulatinamente y, en la v.10, los tres eran un trencito peleando por la victoria, para emocionar al público. Fue en la v.13 cuando Canapino pudo ir a fondo sobre Palazzo en el 'Curvón', salió con su camioneta emparejada a la del pinamerense y lo superó para doblar adelante en la tercera curva de la pista.

Ardusso lo tuvo enseguida encima al de Arrecifes. El orden de la v.13 fue Ardusso, Canapino +0.5s, Palazzo +3.3s -perdiendo mucho tiempo con una falla que lo enviaría definitivamente al box-, Faín +9.5s, Werner +9.8s, Fritzler +10.2s, Azar, Dianda, Tadei, Mazzacane y De Carlo.

De allí, en adelante, la presión de Canapino sobre 'Facu' fue constante. Mientras pudo, el puntero soportó al campeón con oficio. Dos intentos hizo, antes de que en la v.18 copió la maniobra que había hecho con Palazzo y quedó por dentro para el tránsito desde el 'Curvón' a la '3'. Ya con el auto puesto por dentro, abrió el radio con la S10 para neutralizar a la Hilux y se marchó a buscar el último giro y la victoria que lo habilita para volver a ser campeón esta temporada.

"Tuvimos suerte, los que tenían mejor ritmo, como Werner o Palazzo fueron quedando al margen, y el buen trabajo nos dejó a tiró la victoria", dijo un Canapino contento, porque no había ganado este año y cumplió ya con el requisito. A su lado, también contento, Ardusso le decía a C3M: "Me encontré con la punta, Marce... hice todo lo que pude, pero su ataque fue mejor que nuestra defensa... me queda la alegría que la disputamos con gran altura deportiva, como siempre".

El orden final fue Canapino, Ardusso, Werner, Fritzler, Azar, Dianda, Tadei, De Carlo, Mazzacane y Palazzo.

En el campeonato, la fase regular terminó con Werner 268, Fritzler 257 y Canapino 251. Mientras, que los doce clasificados a la Copa Shell V-Power 2026, son:

La próxima fecha será el 27 de septiembre en Balcarce

Cadena 3 Motor, desde Rosario con Marcelo Ingaramo, Marcelo Cammisa y fotografías de ACTC Prensa y Damián Barischpolski