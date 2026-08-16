Pau Pau le puso música y color a ReDi 2026 en el Parque Urquiza

FOTO: La artista se presentó en el escenario principal de la gran celebración de las infancias.

La música comenzó a ganar protagonismo este domingo en ReDi 2026, la gran celebración de las infancias que se desarrolla en el Parque Urquiza de Rosario, con la presentación de Pau Pau sobre el escenario principal.

Con una puesta cargada de colores, coreografías y canciones, la artista desplegó su espectáculo junto a sus bailarinas y convocó a las familias que desde temprano llegaron al predio para participar de las diferentes propuestas.

El show se sumó a una jornada que desde las 10 reúne juegos, talleres, actividades deportivas, experiencias interactivas y espacios especialmente preparados para niñas y niños de distintas edades.

ReDi se realiza este año por primera vez en el Parque Urquiza y tiene previsto extender sus actividades hasta las 18, con entrada gratuita y una programación que combina entretenimiento y música en vivo.

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Además de Pau Pau, por el escenario principal pasarán durante la jornada Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, como parte de una grilla pensada para compartir en familia.

Cadena 3 Rosario acompaña ReDi 2026 desde el predio, con cobertura especial, transmisión y distintas propuestas para quienes participan de una de las principales celebraciones por el Día de las Infancias en la ciudad.