El probable once de River para recibir a Argentinos: ¿Debuta Thiago Almada?

El flamante refuerzo de River, Thiago Almada, integrará el once titular que enfrentará este domingo desde las 18:00 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de dejar atrás la negativa racha de seis derrotas consecutivas.

La postergación del duelo entre el “Millonario” e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, debido al terremoto que azotó y generó destrozos, muertes y heridos en Colombia, le dio la posibilidad al delantero de 25 años de completar una gran serie de entrenamientos a la par de sus nuevos compañeros.

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El entrenador Eduardo Coudet incluirá al campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022 como titular para intentar dejar atrás la negativa racha y despejar las dudas en torno a su continuidad al mando del elenco millonario.

En principio, la idea del DT es que el ex Atlético de Madrid y surgido en las inferiores de Vélez vaya de arranque ante el “Bicho” en lugar de Tomás Galván, tirado sobre el sector izquierdo y cerca de los delanteros Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Bajo los tres palos comenzará Santiago Beltrán y por delante de él estarían Gonzalo Montiel por derecha, Nicolás Otamendi como zaguero y Francisco Ortega por izquierda, todavía sin la recuperación total de Marcos Acuña. En tanto, Lucas Martínez Quarta le habría ganado la pulseada a Lautaro Rivero para completar la dupla central.

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Con respecto al centro del campo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada compartirían el eje, mientras que Almada estaría un poco más adelantado y con mayor libertad para llegar a zona de ataque.

Finalmente, en punta, Coudet apostaría por incluir a Beltrán, dejando de lado al colombiano Rafael Santos Borré y a Sebastián Driussi, que todavía no recibió el alta médica, por lo que no será de la partida. Asimismo, Ángel Correa y Freitas completarían el tridente ofensivo.

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors

Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.