El probable once de River para recibir a Argentinos: ¿Debuta Thiago Almada?
El entrenador del “Millonario”, Eduardo Coudet, podrá contar con su flamante refuerzo para intentar dejar atrás la negativa racha de seis derrotas consecutivas.
16/08/2026 | 15:43Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Almada ya entrena en "El Millo" (Foto: @RiverPlate)
El flamante refuerzo de River, Thiago Almada, integrará el once titular que enfrentará este domingo desde las 18:00 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de dejar atrás la negativa racha de seis derrotas consecutivas.
La postergación del duelo entre el “Millonario” e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, debido al terremoto que azotó y generó destrozos, muertes y heridos en Colombia, le dio la posibilidad al delantero de 25 años de completar una gran serie de entrenamientos a la par de sus nuevos compañeros.
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El entrenador Eduardo Coudet incluirá al campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022 como titular para intentar dejar atrás la negativa racha y despejar las dudas en torno a su continuidad al mando del elenco millonario.
En principio, la idea del DT es que el ex Atlético de Madrid y surgido en las inferiores de Vélez vaya de arranque ante el “Bicho” en lugar de Tomás Galván, tirado sobre el sector izquierdo y cerca de los delanteros Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.
Bajo los tres palos comenzará Santiago Beltrán y por delante de él estarían Gonzalo Montiel por derecha, Nicolás Otamendi como zaguero y Francisco Ortega por izquierda, todavía sin la recuperación total de Marcos Acuña. En tanto, Lucas Martínez Quarta le habría ganado la pulseada a Lautaro Rivero para completar la dupla central.
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Con respecto al centro del campo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada compartirían el eje, mientras que Almada estaría un poco más adelantado y con mayor libertad para llegar a zona de ataque.
Finalmente, en punta, Coudet apostaría por incluir a Beltrán, dejando de lado al colombiano Rafael Santos Borré y a Sebastián Driussi, que todavía no recibió el alta médica, por lo que no será de la partida. Asimismo, Ángel Correa y Freitas completarían el tridente ofensivo.
La posible formación de River vs. Argentinos Juniors
Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo refuerzo de River?
El nuevo refuerzo de River es Thiago Almada.
¿Cuándo se jugará el partido contra Argentinos Juniors?
El partido se jugará este domingo a las 18:00.
¿Por qué se postergó el duelo contra Independiente Santa Fe?
Se postergó debido a un terremoto en Colombia que causó destrozos y víctimas.
¿Quién es el entrenador de River?
El entrenador de River es Eduardo Coudet.
¿Cuál es la formación probable de River para el partido?
La formación probable es: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán.