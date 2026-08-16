Sofi Gazzaniga se presentó en ReDi 2026 y sumó música a la fiesta de las infancias

FOTO: La cantante formó parte de la programación artística de la celebración.

La artista Sofi Gazzaniga subió al escenario de ReDi 2026 este domingo en el Parque Urquiza y fue una de las protagonistas de la programación musical preparada para la gran celebración de las infancias en Rosario.

La artista se presentó ante las familias que desde la mañana recorren el predio y participan de las numerosas actividades distribuidas en distintos sectores del parque.

Su show formó parte de una grilla pensada para acompañar una jornada que combina música en vivo, juegos, talleres, experiencias interactivas y espacios especialmente diseñados para niñas y niños.

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La presentación de Gazzaniga llegó después de la actuación de Pau Pau, que también pasó por el escenario principal durante las primeras horas del encuentro.

Una jornada con música para toda la familia

La música ocupa un lugar central en esta edición de ReDi, que por primera vez tiene como escenario al Parque Urquiza y reúne propuestas destinadas a chicos de diferentes edades y a sus familias.

Además de Sofi Gazzaniga y Pau Pau, la programación artística de este domingo contempla las actuaciones de Marcela Morelo y Los Lirios, en una grilla que se extenderá durante la tarde.

En paralelo, el público puede recorrer espacios recreativos, talleres, actividades deportivas, propuestas vinculadas con la ciencia y la tecnología, sectores gastronómicos y distintas experiencias para las primeras infancias.

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