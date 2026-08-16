Cadena 3 y Crucijuegos llevaron la radio al juego en ReDi y la propuesta recorrerá el país

Cadena 3 y Crucijuegos sumaron una propuesta especial a ReDi 2026, la gran celebración de las infancias que se desarrolla este domingo en el Parque Urquiza de Rosario: un estudio de radio convertido en juego para que los chicos puedan sentarse frente a los micrófonos, imaginar un programa y experimentar cómo es estar al aire.

La iniciativa fue desarrollada especialmente para el evento y se encuentra junto al estudio móvil desde el que Cadena 3 Rosario transmite en vivo durante la jornada.

En ese espacio, Manu Piñol, gerente de marketing de Crucijuegos, explicó cómo surgió la propuesta y destacó el trabajo conjunto entre ambas marcas. “Estamos muy contentos de participar en esta nueva edición de ReDi y, en este caso, en alianza con ustedes. Nos desafiaron a tener un estudio móvil en paralelo”, contó.

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Piñol detalló que Crucijuegos cuenta con un equipo de 12 diseñadores encargado de transformar conceptos e historias en estructuras destinadas al juego y la imaginación.

“Tratamos de que la imaginación de los chicos se lleve por mil y que puedan jugar y entretenerse asumiendo determinados roles. En este caso es el rol de la radio”, señaló.

El gerente mencionó como ejemplos otros desarrollos temáticos de la empresa, entre ellos una estación espacial instalada en Buenos Aires y el Irupé, un juego ubicado en Rosario que busca acercar a los chicos a las flores y la fauna del río Paraná.

“Nuestro desafío siempre es poder contar una historia a través de los juegos que hacemos. Ese es nuestro diferencial y es lo que nos gusta”, agregó.

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De Rosario a otros puntos del país

El estudio presentado en ReDi tiene una particularidad: se trata del primer juego móvil de estas características desarrollado por Crucijuegos y la intención es que comience a recorrer diferentes eventos junto a Cadena 3.

Una vez finalizada la celebración en el Parque Urquiza, permanecerá algunos días en Rosario y luego será trasladado al depósito que la empresa posee en Córdoba. Desde allí comenzará a viajar hacia diferentes puntos del país. “Va a ir a distintos festivales que ustedes seguramente estén acompañando durante la temporada de verano”, adelantó Piñol.

A diferencia de las estructuras que permanecen instaladas de manera fija en plazas y parques, esta propuesta fue diseñada para ser montada y desmontada después de cada evento.

Piñol explicó que, tras cada utilización, el juego regresará al depósito para atravesar tareas de mantenimiento y puesta a punto antes de volver a salir. “Estos eventos no son como una plaza tradicional. Meter 30 mil personas en un día es muchísimo para un juego”, indicó.

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La experiencia de los usuarios también sirve para introducir modificaciones. Según explicó, Crucijuegos cuenta con un equipo de mejora continua y otro técnico que analizan permanentemente posibles cambios en las estructuras.

“Somos una empresa de 450 colaboradores distribuidos por todo el país. Siempre hay alguien que está sacando una foto en una plaza y diciendo: esto lo podríamos cambiar o mejorar”, sostuvo.

Seguridad y participación de las familias

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue la seguridad. El diseño del estudio permite que los adultos puedan observar a los chicos desde distintos sectores mientras juegan.

Piñol explicó que cada instalación contempla además un área de seguridad alrededor de la estructura y que el diseño busca prever las distintas formas en las que los niños pueden interactuar con los juegos. “Siempre pensamos en la seguridad máxima y en los obstáculos que podemos evitar para hacer el juego lo más seguro posible”, afirmó.

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También destacó la importancia del acompañamiento de los adultos y anticipó una iniciativa que la empresa proyecta realizar antes de fin de año en Rosario y la provincia de Santa Fe.

Se tratará de un workshop con madres y padres para que puedan trabajar junto con los diseñadores de Crucijuegos y aportar su experiencia sobre el uso cotidiano de las estructuras. “Queremos que vengan, trabajen con nuestros diseñadores y nos hagan sugerencias de seguridad”, explicó Piñol.

La intención, agregó, es incorporar las observaciones de las propias familias al proceso de mejora de los productos. “Queremos aprender también de los miedos o de las preocupaciones de los papás”, concluyó.